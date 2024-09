– Det er klart selskapene heller velger å fly til andre flyplasser, sier Stig Winther.

Han er daglig leder i Perishable Center Nord, selskapet som legger til rette for frakt av sjømat fra Evenes lufthavn.

Bak han har et enormt lastefly fra Qatar Airways nettopp landet. Flyet skal lastes med laks fra Lofoten og Vesterålen, men i lasterommet har flyet også med seg flere tusen liter drivstoff til sitt eget fly.

Qatar-flyet etterfyller 3.600 liter drivstoff for å kunne komme seg tilbake til Doha. Foto: Frida Brembo / NRK

– Den enkle årsaken er at drivstoffet er så dyrt på Evenes, at de heller velger å fylle drivstoff før de kommer hit. I tillegg tar de med seg eget drivstoff som de kan etterfylle, slik at de kommer seg frem til destinasjonen sin, forklarer Winther.

Drivstoffet på Evenes er nemlig uvanlig dyrt. Her, og på flyplassene på Andøya, Bardufoss, i Bodø, Lakselv og på Ørland, er drivstoffet mellom 35 og 50 prosent dyrere enn ellers i landet.

Det er to grunner til det:

Alle disse flyplassene fungerer som base for jagerfly. Det er Forsvaret som da eier og drifter tankeanleggene for drivstoff. Drivstoffet de benytter seg av er av høyere kvalitet enn vanlig flydrivstoff, og er dermed dyrere. Siden 2022 har Forsvaret vært nødt til å betale ekstra CO 2 -avgift for drivstoffet i tillegg. Noe som også det bidrar til å øke prisen.

Flyselskapene som benytter seg av disse flyplassene, og som har behov for å fylle drivstoff, har ikke noe valg. De må kjøpe det dyre drivstoffet.

Eller gjøre som Qatar Airways å ta med eget drivstoff.

Stig Winther ser at flere fraktselskaper velger en annen løsning. I stedet for å fly fisken og varene direkte fra Nord-Norge, fraktes den med bil eller båt til andre flyplasser, som Heathrow, Helsinki og Schiphol.

– Det er klart selskapene heller velger å fly til andre flyplasser, sier Stig Winther, her foran et fly fra Qatar Airways som er i Evenes for å hente fersk laks. Foto: Frida Brembo / NRK

– Det fører blant annet til at vi allerede har mistet en fast flygning i uka.

– Hvor stor forskjell er det på prisen mellom Evenes og de andre flyplassene?

– Sammenligner vi med Helsinki, er drivstoffet mellom 4 og 5 kroner dyrere per liter her.

Winther er også bekymret for at mindre aktivitet på flyplassen får konsekvenser for den reiselystne delen av befolkningen.

NRK har spurt Finansdepartementet om de mener det er riktig at de nevnte flyplassene skal ha dyrere drivstoff. Se svaret lenger ned i saken.

– Vi konkurrere med Heathrow, Helsinki og Schiphol om disse flygingene. Klart selskapene velger bort Evenes når drivstoffet her er så dyrt, sier Stig Winther i Perishable Center Nord. Foto: Frida Brembo / NRK

Flypassasjerene blir også rammet

– Når flyselskapene velger å fly andre steder, ødelegger det grunnlaget for å bygge opp en flystasjon som er konkurransedyktig. Det går ut over utviklingen av både passasjer- og lasteflytilbudet.

Winther viser til at det er store forskjeller når det gjelder direkterutene til og fra de største nordnorske flyplassene.

Ifølge Avinors nettsider har Tromsø lufthavn 21 direkteruter og 3 charterruter til utlandet i løpet av et år. Evenes har 4 direkte- og 4 charterruter, mens Bodø har 3 charterflyginger.

– Det er ikke så mye finere i Tromsø enn i Bodø, Narvik, Lofoten og Vesterålen. Potensialet for å få flere flyruter både til Bodø og Evenes er til stede hvis vi får konkurransedyktige betingelser på drivstoff.

I noen tilfeller ender også flypassasjerene opp med å betale deler av drivstoffregninga, ifølge Widerøe.

– Situasjonen medfører økte kostnader for flyselskapene og følgelig høyere billettpriser, skriver Satha Sritharan i Widerøe i en e-post.

Eirik Lahnstein i NHO ser den samme utfordringen.

Erik Lahnstein i NHO Luftfart mener flyselskaper og reisende må betale fulle utslippskvoter gjennom EUs kvotesystem allerede. Så kommer den høye CO2-avgiften som Forsvaret er pålagt i tillegg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– I utgangspunktet betaler norske flypassasjerer og norske flyselskap allerede for sine CO 2 -utslipp gjennom EUs kvotesystem. Når man på disse flyplassene skal ha en ekstra CO 2 -avgift, blir det altså dobbelt feil, sier han.

– Til syvende og sist resulterer det i høyere flypriser, som kan gi færre reisende. Hvis dette får utvikle seg over tid, vil det i verste fall føre til at rutetilbudet blir dårligere.

NHO forventer at myndighetene ser på saken på nytt.

Det samme gjør Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre.

Lastefly fra Qatar Airways på Evenes. Flyplassen har allerede mistet en fast lasteflygning og frykter at flere flyginger ryker, ifølge Stig Winther. Foto: Frida Brembo / NRK

Håper på endring

– Det er mye sjømat og andre varer som skal ut til markedet rundt om i verden med flyfrakt. Med de høye drivstoffprisene blir det jo dyrere å frakte varene ut. Det kan gå utover arbeidsplasser og verdiskaping, sier Thorheim.

Han har spurt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om han vil sikre like konkurransevilkår for flyfrakt fra Evenes sammenlignet med flyfrakt fra andre flyplasser i Norge og fra utlandet.

– Det må bli en lik konkurransesituasjon der drivstoffet koster omtrent det samme per liter på Evenes som andre steder.

Bård Ludvig Thorheim i Høyre ble nylig klar over med forskjell på drivstoffprisene. Nå krever han endringer. Foto: Annika Byrde / NTB

Også Sjømatnæringen, reiselivsnæringen og flere terminalselskap ønsker endring. De har vært i et møte med Samferdselsdepartementet for å diskutere saken.

– Vi opplevde at møtet som veldig positivt. De skulle prøve å gjøre noe med ting, men det kan ta vinter og vår. I mellomtiden har vi sett oss nødt til å permittere folk, sier Stig Winther.

NRK har sendt flere spørsmål til Finansdepartementet i forbindelse med saken.

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) åpner for at det kan bli en endring.

– Det er ikke i tråd med avgiftens intensjon at sivil innenriks kvotepliktig luftfart skal ilegges generell sats i CO 2 -avgiften på mineralske produkter. Saken er nå til vurdering hos Skattedirektoratet. En eventuell regelverksendring kan ha budsjettkonsekvenser og må sendes på høring på ordinær måte, sier han til NRK.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har torsdag ettermiddag svart Bård Ludvig Thorheim.

– Skattedirektoratet har saken til vurdering. En eventuell endring av regelverket kan ha budsjettkonsekvenser og må sendes på høring på ordinær måte, svarer Nygård.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Qatar Airways, men har foreløpig ikke lykkes.