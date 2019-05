Evakuerer laksen på grunn av algespredning

Over 7,5 millioner oppdrettslaks i Nordland og Troms har dødd som følge av algeoppblomstringen langs kysten i nord.

Selskapet Nordlaks har 39 lokaliteter spredt på de to fylkene. På en av deres lokaliteter i Troms mistet de mye fisk fordi algen kom så raskt at de ikke klarte å gjøre noe med det.

Nå jobbes det på spreng for å evakuere den gjenlevende fisken.

– Det er svært omfattende, for vi flytter utstyr, merder og alt som skal til. Deretter skal vi flytte fisken, og da må sikre at fisken også faktisk har det bra under de operasjonene, sier Merete Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks.

– Foreløpig håper og tror vi at vi ikke skal få det på flere lokaliteter, sier Kristiansen i Nordlaks. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Kristiansen forteller om en alvorlig situasjon for Nordlaks og andre rammede bedrifter.

– Det er forferdelig å stå å se på at man ikke kan gjøre noe for fisken som bare dør. Når det går så fort blir det bare en fortvilet situasjon.

Kristiansen sier at de foreløpig ikke vet de økonomiske konsekvensene eller om ansatte må permitteres som følge av algeoppblomstringen.

Har tapt 250 millioner kroner

Daglig leder i Ellingsen Seafood på Skrova, Line Ellingsen, sier de har mistet betydelige mengder laks.

– Det ser ut som det meste av fisken på Stabben er tapt, så der konsentrerer vi oss fortsatt om å ta opp død laks. Bare der er det cirka 2500 tonn laks som har gått tapt.

Ifølge Ellingsen er dette fisk som ville ha vært 5000 tonn som slakteklar.

– Vi regner et tap i omsetningsverdi på rundt 250 millioner kroner her.

Tre båtlaster med fisk blir nå flyttet for å redde fisken. I tillegg til lokaliteten på Stabben, flyttes også fisk fra Skarvhausen i Lødingen.

– Vi har hatt folk som har jobbet med å evakuere fisk fra Skarvhausen i hele natt. Der ser vi at algekonsentrasjonene øker time for time. Vi har klart å flytte cirka en tredjedel av den fisken som står der, og er nå i gang med neste last.

– Nå konsentrerer vi oss om å evakuere mest mulig fisk fra Skarvhausen, og håper vi rekker det før konsentrasjonen av alger blir for høy. Vindretninga er gunstig nå, så vi håper at vi lykkes med det.

Anette Aasel, kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet forteller at situasjonen fortsatt er alvorlig, men at det ikke har blitt meldt om dødelighet ved nye anlegg i Nordland og Troms det siste døgnet.

– Det er fortsatt fare for algespredning. Det siste døgnet har det ligget noen runde i ro i Ofotfjorden, men det siger vestover, så vi følger nøye med.

Nordlaks evakuerer oppdrettslaks fra Kalvhodet til Stokmarknes i Vesterålen. – For øyeblikket har vi kun fokus på å sikre fisken og berge de verdiene, og sikre at folk har det bra mens de holder på med dette, sier Merete Kristiansen i Nordlaks. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Må lære av det som skjer nå

Statsminister Erna Solberg og fiskeriministeren følger situasjonen nøye, og Solberg kaller det som nå skjer i oppdrettsindustrien for en tragedie.

– Det er store økonomiske ressurser og ikke minst en dyretragedie, sier statsministeren.

Hun forteller at det arbeides med å finne ut om det er mulig å iverksette tiltak som han hindre at denne typen situasjoner oppstår på nytt.

– Algeoppblomstring er en naturlig prosess, og man kan ikke hindre det, men det er viktig hvordan vi håndterer situasjonen.

Solberg sier det er viktig at man lærer av det som har skjedd.

– Når den akutte situasjonen er over må vi se på hva vi kan gjøre bedre fremover. Så skal vi lære om overvåkningen, og se på om vi har god nok kompetanse på disse tingene. Kanskje vi kan iverksette tiltak som gjør det mulig å forutse algeoppblomstringen.