Tirsdag ettermiddag opplyser politiet på Twitter at flyplassen i Bodø ble evakuert etter funn av en mistenkelig koffert.

Et vitne forteller til NRK at han kom med flyet fra Bergen, og at verken han eller noen av passasjerene fikk lov til å gå inn og hente bagasjen sin.

Kort tid etter kom beskjeden om at kofferten var gjennomgått og at det ikke var noe mistenkelig innhold i den.

Evakueringen er dermed opphevet, men vil føre til forsinkelser i flytrafikken utover dagen.

Flyplassen i Bodø ble tirsdag evakuert etter at det ble varslet om en mistenkelig koffert. Evakueringen vil få konsekvenser for flytrafikken utover dagen. Foto: Lene Svendsen

Politiet måtte evakuere flyplassen etter funn av en mistenkelig gjenstand. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK