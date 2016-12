Eva brukte to timer på å finne broren Camilla hadde lett etter i åtte år

I flere år hadde Camilla Johansen fra Tromsø forsøkt å finne sin bortadopterte bror. Hun skrev et blogginnlegg om savnet, som ble delt flere tusen ganger på Facebook. Hun ble også intervjuet av flere medier, uten at det ga resultat.

Men så kom en privatperson fra Tønsberg over noen av avisartiklene.

Eva M Jensen hadde mye erfaring fra å lete seg fram til personer fra tidligere - blant annet gjennom et initiativ ved navn Texaco Treff, hvor hun har lett seg fram til adresser til personer som har seilt på båtene til Texaco Norway fra 1980-tallet og tidligere.

– Det hadde gitt meg ganske mye leteerfaring. Jeg kom tilfeldigvis over historien til Camilla, og i en av artiklene stod fødselsdatoen til broren oppført. Da tenkte jeg: Hvor vanskelig kan dette være?

Brukte skattelistene

Jensen tok rett og slett bare utgangspunkt i skattelistene. Tidligere var det nemlig mulig å søke på føldelsdato. Slik fikk hun opp 12 treff i Nord-Norge: Fire menn i Finnmark, fire i Troms og fire i Nordland.

FEIRER JUL: Her er Camilla og Øyvind samlet foran sistnevntes juletre i Brønnøysund 1. juledag. Foto: Privat

Hun tok kontakt med Camillia for å høre om hun kunne ringe på hennes vegne. Noe hun takket ja til, selv om hun ga uttrykk for en viss skepsis til at det ville føre fram.

– Jeg tror hun tenkte «ja, ja, enda en som vil hjelpe». Jeg brukte vel to timer på disse 12 telefonene, og på den aller siste fikk jeg treff.

Det viste seg at mysteriet var løst. Camillas bror het Øyvind Andreassen og bodde i Brønnøysund. Og nå feirer søskenparet sin aller første jul sammen i Nordland.

Jensen, som har bakgrunn som sjøfarende, forteller at nettet er en utømmelig kilde til informasjon om man bare vet hvordan man skal lete.

– Man kan virkelig finne ut det meste, bemerker hun.

– Et sjokk

Camilla Johansen selv forteller at flere hadde ringt opp gjennom årene med tilbud om hjelp, uten at det hadde ført fram.

– Derfor tenkte jeg ikke noe mer over det da hun ringte. Hva er oddsen for at hun skulle finne han, når ingen andre har klart det?

Men etter få dager ringer altså broren direkte til henne, og fortalte at han hadde fått en opprigning fra en dame fra Tønsberg.

Jeg ble helt paff. Vi ble enig om at han skulle hente ut adopsjonspapirene sine, og etter en måned kom svaret.

– Hva tenker du om at hun klarte det på så kort tid?

– Det var et annet sjokk. Ingen hadde rett og slett tenkt over denne måten å gjøre det på.

Reier til Tromsø

Imorgen reiser Johansen hjem til Tromsø, og forteller at hun har hatt en fantastisk jul med sin nye familie i Brønnøysund.