Etterspør levende kattunger til slangemat

– Er det noen som har rotta/kattunga å gi bort? Skal brukes til å mate slangen min

– Har nettopp fått et kull på 5. Alle gis bort mot henting. Kattunger altså.

– Så bra: D nå blir han *navnet på slangen er anonymisert av NRK * glad. Står at du e close kan æ hente de i morgen? Vil ha de levende.

Slik foregår tilsynelatende samtalen som nylig skal ha blitt lagt ut på chattekanalen Jodel i

Vibeke Wensell Hakkebo i Dyrebeskyttelsen i Bodø sier de vil anmelde saken.

Bodø. Dyrevernsbeskyttelsen i Bodø fikk mandag tips om samtalen og ønsker å anmelde saken til politiet.

– Dessverre er brukere av Jodel anonyme og vanskelig å finne, men vi kommer uansett til å anmelde forholdet, sier Vibeke Wensell Hakkebo, styreleder i Dyrebeskyttelsen i Bodø.

Hun sier de aller fleste reptileiere er seriøse, men at de er klar over at levendefóring av smådyr skjer.

– Vi tar høyde for at denne konkrete meldingen kan være falsk, men synes det er viktig å melde tydelig ifra om at denne praksisen er ulovlig. Dette er ikke humor, for det skjer faktisk i enkelte miljøer, sier Hakkebo som på Facebook har bedt om publikums hjelp til å finne slangeeieren.

I august i fjor ble det lov å eie enkelte slanger i Norge. Foto: Alexander Salte Hagenes / NRK

Dyrevernalliensen: – Mørketall

Dyrevernalliansen nasjonalt har i flere år jobbet for å kartlegge og avsløre fóring med smådyr som kattunger, kaniner, hamstere, rotter og mus i Norge.

– Det er vanskelig å få oversikt over hvor stort omfanget av levendefóring er og vi må dessverre anta at det er store mørketall, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland.

Hun forteller at organisasjonen i flere år overvåket reptilmiljøet gjennom nettopp ulike chattesider.

– Der kom vi over flere eksempler på levendefóring, noe som også var årsaken til at vi sterkt frarådet en legalisering av reptilhold i Norge.

Dyrevernalliensen kom blant annet over en video som viser en levende kanin som ble spist av slange. Slangeeieren ble senere dømt.

Å fôre med levende dyr er ulovlig i Norge, og kan straffes med inntil ett års fengsel.

– Nå som reptilhold er blitt legalisert, frykter vi at risikoen for levendefóring har økt. At det skjer i dag, det vet vi, men dessverre er omfanget vanskelig å få oversikt over.

Hun oppfordrer dyreeiere som skal gi bort smådyr om å skrive en kontrakt som gir de rett til å se dyrene sine i ettertid.

– Det kan faktisk redde livet til enkelte dyr.

– Ødelegger for seriøse reptileiere

Biolog og pressekontakt for Norsk Herpetologisk Forening, Stein Ivar Ramberg, sier han blir svært provosert over chatsamtalen.

– Levendefóring er uetisk og ulovlig i Norge. Det er noe de aller fleste reptileiere vet og respekterer. Hendelser som denne – enten det er snakk om en dårlig spøk eller det er alvorlig ment – er svært ødeleggende for reptileiere som ønsker seg større aksept for denne type dyrehold.

Han sier reptilmiljøet i Norge er svært bevisst på å slå hardt ned på enkeltilfeller der eiere har utrykt ønske om levendefóring.

– Det påfører levende dyr unødig stress, lidelse og risiko og noe vi tar sterk avstand fra.