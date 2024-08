Etterslokking pågår fortsatt – politiet har starta etterforskning

To personer ble sendt til sykehus med lettere skader og minst 15 er evakuert etter at det brøt ut brann i et boligkompleks i Rønvik i Bodø.

Rundt 40 personer er registrert på adressen. Brannmannskaper gjennomsøkte i natt bygget, og ingen er savnet.

Av de fire boligene er det to som ble direkte berørt av flammer. Det er boligkompleksene 1 og 3, ifølge politiet.

Men trolig kan ikke beboerne i de øvrige leilighetene i bygg 5 og 7 heller returnere på kort sikt, da de kan være røyk- eller vannskadet.

Brannvesenet ble varslet om brannen i 2-tiden natt til fredag.

Det slo lenge åpne flammer ut av bygget, og det var mye røyk i området.

En person som oppholdt seg i et nabobygg fortalte til NRK i natt at han hørte et høyt smell før det begynte å brenne.

De to som ble fraktet til sykehus, er lettere skadet, opplyser pressevakt Helen Langfors Åsli ved Nordlandssykehuset til NRK.

Vaktleder Ingvar Braute i Salten brann opplyser til NRK at det fortsatt pågår etterslokking.

– Det vil fortsette så lenge det er behov for det, sier han.

Politiet har allerede startet etterforskning.

– Vi er i gang, men det blir først senere at kriminalteknikere kan starte sitt arbeid, sier operasjonsleder Stig Østbø ved Nordland politidistrikt.