Etterlyser to biler

Politiet etterlyser føreren til to amerikanske biler etter trafikkulykken i Vennesund, sier operasjonsleder Jon Inge Moen i politiet i Nordland. Ifølge vitner skal en forbikjøring ha forårsaket ulykken i ettermiddag. Et et eldre ektepar i 80-årene var involvert i ulykken.