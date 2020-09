Nye bilder av sola imponerer: Som å se en nål sylskarpt fra én kilometer avstand

Visste du at sola tilsvarer over én million jordkloder, i volum?

Men selv om den er stor, må det kraftige teleskop til for å kunne studere det som skjer på overflaten.

Et slikt kraftig teleskop finner vi på Teide-observatoriet i Spania. Her ligger GREGOR. Det største solteleskopet i Europa.

Forskere og ingeniører er akkurat ferdig med en større oppgradering av optikken på det. Resultatet er at solen kan observeres med en enda høyere oppløsning enn før fra Europa.

– Tidligere var det nok det svenske teleskopet på La Palma som var det beste. Diameter på speilet her er én meter mens Gregor har 1.5. Så dette er det største.

– Det er ombyggingen som har ført til denne forbedringen på GREGOR, forteller fagsjef Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

Hva slags kunnskap kan teleskopet gi oss? Ekspandér faktaboks Med bedre oppløsning kan en få en bedre forståelse av prosessene som foregår på overflatene av solen – hvordan gassene beveger seg og er styrt av magnetiske krefter.

Her ligger nøkkelen til å forstå hvordan energien forplanter seg videre utover i solatmosfæren.

Dette vi igjen kunne bidra til å løse mysteriet med den ekstremt varme ytterst del av solens atmosfære – koronaen, sier Pål Brekke.

Har jobbet med det i et år

Teleskopet lar nå forskere studere detaljer så nær som 50 kilometer fra solen.

Det er en ganske liten brøkdel av diameteren som er på hele 1,4 millioner kilometer.

– Det er som om man så en nål på en fotballbane med perfekt skarphet fra én kilometers avstand, skriver forskerne.

For å oppnå best mulig bildekvalitet, har fagfolkene redesignet mye. Både optikken, mekanikken og elektronikken. Et arbeid som har tatt ett år.

Et stort teknisk gjennombrudd fant sted under korona-nedstengningen i mars. Forskere som var «strandet» ved observatoriet satte opp laboratoriet fra grunnen av.

Europas største solteleskop GREGOR viser strukturer på solen i høy oppløsning. Foto: KIS

Da Spania åpnet i juli, fikk man tatt bilder med den høyeste oppløsningen som noen gang er tatt av et europeisk teleskop.

– Nå har vi et kraftig instrument for å løse gåtene på solen, sier professor Svetlana Berdyugina i en pressemelding.

Pål Brekke ved Norsk Romsenter. Foto: Halldor Asvall / NRK

Disse gåtene knytter seg til eksempelvis solens magnetfelt. Utbrudd på sola og solflekker.

De første bildene fra juli avslørte «forbløffende detaljer om solflekkutviklingen og intrikate strukturer i solplasma».

Pål Brekke er imponert over detaljene. Her ser man tydelig det karakteristiske granulasjonsmønsteret på overflata.

– Der varm gass bobler opp og avkjøles før den synker ned i de mørkere områdene. Og de flotte strukturene rundt solflekker.

Ulike instrumenter

Det finnes et teleskop som gir enda høyere oppløsning fra Jorda: Daniel K. Inouye Solar Telescope.

Det ligger i Hawaii, og kan se detaljer ned til 30 kilometer. For GREGOR er altså det samme tallet 50. Forskjellen er med andre ord ikke så veldig stor.

– Er det likevel viktig at man kan ta såpass detaljerte bilder fra Europa?

Et solflekk observert i høy oppløsning av GREGOR-teleskopet. Foto: KIS

– De to teleskopene har ulike instrumenter koblet til optikken. Slik at de kan studere litt forskjellige strukturer og deler av atmosfærelagene.

– Dermed vil de komplementere hverandre noe. Videre er det viktig å ha teleskoper spredt over kloden da det bare er mulig å studere solen om dagen fra bakken. Så når det er dag i Europa er det natt på Hawaii, sier Pål Brekke.

Europeiske forskere har tilgang til observasjoner gjort med teleskopet gjennom nasjonale programmer. Samt et program finansiert av EU-kommisjonen.

I september starter nye vitenskapelige observasjoner.