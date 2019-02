– Det henger ikke på greip. Vi får en reisevei på nær 30 mil. Det er i hovedsak på dårlige veier, vi føler det er en Amerika-reise å komme seg til Mo i Rana, sier Thina Nordfjellmark.

I desember presenterte et ekspertutvalg frem sin foreløpige rapport om hvor framtidens sykehus på Helgeland bør ligge.

Der konkluderte gruppa med at to av dagens sykehus på Helgeland, nemlig i Mosjøen og Sandnessjøen, bør legges ned og i stedet erstattes med ett stort sykehus i Mo i Rana.

Til gjengjeld skal det etableres såkalte Distriktsmedisinske sentre der innbyggerne mister dagens sykehustilbud.

Men denne konklusjonen har ikke falt i god jord sør på Helgeland, der de frykter en altfor lang og kronglete reisevei.

Takker sykehuset i Sandnessjøen

Thina Nordfjellmark jobber for å beholde akuttberedskapen i Sandnessjøen. Foto: Privat

For Thina Johanne Nordfjellmark fra Sømna ble avstanden til sykehuset i Sandnessjøen avgjørende både da hun skulle føde sønnen sin, og da hun fikk hjerneslag.

Hun skulle egentlig føde i Bodø, men da fødselen plutselig startet flere uker før termin, var det utelukket. Sterk vind gjorde at ambulanseflyet ikke gikk, og rotorene på helikopteret var nediset.

– Det som berget meg fra en prematur fødsel var at jeg kunne sendes med båt til Sandnessjøen.

Her fikk hun medikamenter som stoppet riene, og sønnen ble ikke prematurfødt. I 2017 fikk Sømna-kvinnen også akutt behov for sykehuset i Sandnessjøen. De sterke hodesmertene og nedsatte allmenntilstanden viste seg å være et sjelden type venøst hjerneslag.

– Bare flaks gjorde at jeg ble hastesendt til Sandnessjøen, der jeg fikk behandling. Det er ikke sikkert jeg hadde vært her i dag om jeg hadde måttet reist helt til Mo, sier Nordfjellmark.

– Utfordrende

Helgeland har i dag tre lokalsykehus, på Mo, i Sandnessjøen og i Mosjøen. Den eksterne ressursgruppa foreslår å legge ned sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen, slik at Helgeland vil ha ett, stort sykehus i Rana. Forslaget innebærer at Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.

Ekspertutvalget peker selv på lengre reisevei for enkelte innbyggere i rapporten:

«Dersom det store akuttsykehuset legges til Mo i Rana, vil det være pasienter fra Brønnøysund og omliggende øyer/kommuner som får så lang reisevei at det kan bli utfordrende å klare og reise frem og tilbake for en konsultasjon i løpet av en dag».

– Det vil føre til en sterk forringelse i pasienttilbudet til en del pasienter, mener Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

Nylig satte NRK lørdagsrevyen søkelyset på de lange reisene for pasienter i Finnmark som skal til en kontroll på sykehus.

Toppe mener reiseavstand på Helgeland må vektlegges på en helt annen måte enn det som er gjort i rapporten fra ressursgruppa.

Kjersti Toppe (Sp) og Trygve Slagsvold Vedum (t.h.). Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Det er klart man må se sykehusstrukturen i forhold til dette. Det er en stor misnøye blant pasientene for måten de blir transportert på og at det ofte blir på billigst mulig måte for at sykehuset skal spare penger.

Hun er ikke i tvil om at to likeverdige sykehus på Helgeland må utredes bedre.

– Ja, det er i hvert fall et mye bedre alternativ enn ett felles sykehus, mener hun.

Uenig med Toppe

Ressursgruppa fra i fjor, da de annonserte at de anbefalte å legge Helgelandssykehuset til Mo i Rana. Foto: Frank Nygård / NRK

Toppe er ikke den eneste helsepolitikeren på Stortinget som har reist nordover til Helgeland på nyåret for å sette seg inn i debatten som pågår.

Sveinung Stensland (H) mener derimot at ekspertgruppa er i takt med fagfolk på Helgeland.

– Jeg konstaterer at ingen av de fagfolkene jeg traff, hverken i Mosjøen, Sandnessjøen eller Mo i Rana, var tilhengere av to sykehus. De ønsket ett sykehus og et samlet miljø. Jeg bet meg spesielt merke i at både jordmødre og leger sa det samme, og legger til:

Sveinung Stensland, Høyre. Foto: Stortinget

– Kjersti Toppe får bestemme hva hun mener selv, men jeg velger å lytte til lokale fagfolk som faktisk står og jobber med pasienter som trenger hjelp, hver dag.

Fram til første mars er rapporten om Helgelandssykehuset 2025 ute på høring. Senere skal Helgelandssykehuset og Helse Nord bestemme seg for hva som blir løsninga. Toppe tror saka godt kan ende i Stortinget.

– Alt som handler om sykehus er politikk. Stortinget kan når som helst gå inn med forslag for å overprøve beslutninger som blir tatt i helseforetak. Jeg følger godt med på hva som skjer på Helgelandskysten, avslutter hun.

Tilsvar fra Helgelandssykehuset Ekspandér faktaboks Hulda Gunnlaugsdottir, direktør i Helgelandssykehuset skriver følgende i en mail til NRK: – Vi er inne i høringsperioden for ressursgruppas foreløpige rapport. Ingen alternativ til lokalisering og struktur skissert i mandatet fra Helse Nord er ekskludert så langt. Det betyr at både 0-alternativet, ett-sykehusmodellen med DMS'er og to-sykehusmodellen med DMS'er fortsatt er med. Vi avventer nå høringssvarene fra de ulike høringsinstansene før det skal tas stilling til hvordan vi skal ta prosessen videre.