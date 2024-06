Ett døgn før Narvik får VM-avgjørelsen: – Vil gi noe helt nytt

Tirsdag kveld blir det klart om Narvik får tilslaget på søknaden om å arrangere alpin-VM i 2029.

Narvik tapte kampen om arrangørskapet i 2027 da sveitsiske Crans Montana ble utropt til vinner.

Tirsdag er Soldeu (Andorra) og Val Gardena (Italia) konkurrenter når 21 styremedlemmer i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) kunngjør sin beslutning om 2029-VM.

Om Norge skulle få tilslaget, vil det være bare tredje gang et nordisk land arrangerer VM siden 1954. Svenske Åre gjorde det da, og har også gjort det to ganger siden (2007 og 2019).

Verdensmesterskapet i alpine grener har aldri foregått på norsk jord hvis man ser bort fra vinter-OL i 1952.

Avgjørelsen om 2029-VM tas i forbindelse med Fis-kongressen i Reykjavik. Norges skipresident Tove Moe Dyrhaug har troen på at søknaden kan vinne fram.

– VM i Narvik vil gi alpint og TV-seerne noe helt nytt. Det er viktig å skape store opplevelser for et stort internasjonalt TV-publikum. Sportslig sett kan Narvik tilby en av de beste konkurransearenaene i verden. I tillegg får publikum noe helt unikt når de ser alpinistene nærmest stupe ned i fjorden under, sier Dyrhaug.

Knut-Eirik Dybdal har vært styreleder for selskapet som søker om mesterskapet.

– Narvik tilbyr noe helt unikt til alpinverden, med fjord, fjell og nordlys. Vi har brukt mye tid på å vise FIS hvordan Nord-Norge kan løfte et slikt arrangement i lag. Det er helt unikt i skisammenheng at 80 kommuner står sammen med nasjonale myndigheter bak en VM-søknad, sier Dybdal.

Narvik arrangerte i 2023 europacupfinalen i alpint. Det håper Thor Hushovd spiller positivt inn når styre skal velge arrangør for VM om fem år. Den tidligere sykkelstjernen har vært en frontmann i lobbyvirksomheten inn mot årets kongress.

– Vi har fra vi startet dette arbeidet, vært klar over at dette ikke er en sprint, men mer som en maraton. For Norge handler det om å gjøre beslutningstakerne trygge på at Narvik og Nord-Norge kan levere et mesterskap av ypperste klasse, sier han.

(NTB)