Ett år med DAB i Nordland

11. januar i fjor kl. 11.11 sluttet NRK og de store kommersielle radiokanalene å sende på FM-nettet i Nordland, som det første fylket i Norge. Overgangen fra FM til DAB ble en prøvelse for mange nordlendinger.

Den første uka med DAB fikk Publikumsservice i NRK nesten 4300 henvendelser om overgangen fra FM til DAB.

– Vi er veldig takknemlig for den jobben lytterne har gjort det siste året. Dette har vært et stort teknologiskifte som har berørt så å si alle nordmenn. Det hadde vært illevarslende for radioen dersom dette hadde blitt forbigått i stillhet, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Ole Jørgen Torvmark er daglig leder i Digitalradio Norge og mener at radiotilbudet til lytterne har blitt mye bedre med DAB. Foto: Tore Guriby

Han forteller at et teknologiskifte krever mye av mennesker, men at overgangen var riktig.

– Det vi ser av lyttertallene er at de nye kanalene blir brukt. Nesten 40 prosent av all lyttingen på radio er nå på de nye kanalene. Det viser at folk vil ha det nye tilbudet.

Lyttertallene går ned

Samtidig med innføringen av DAB, hører færre på radio i Norge. I går presenterte Medietilsynet nye lyttertall utarbeidet av Kantar Media. De viser at både lyttetiden og andelen som lytter til radiofalt i 2017. NRK tapte flest lytterminutter.

– Tallene viser at radiolyttingen er i endring. Alt tyder på at innføring av digitalradio og dermed økte valgmuligheter for lytterne, påvirker utviklingen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge mener det er for tidlig å konkludere.

– I en slik overgang forventet vi et visst frafall av lyttere. Det er en prosess vi fortsatt er inne i. Det er fremdeles lyttere som ikke har fått alt utstyret sitt på plass. 85 % av befolkningen har en DAB-radio, men mange kan mangle radio nummer to eller tre. Dette tar litt tid. Vi tror at radio er langt bedre rustet for fremtiden med flere kanaler.