Ett år etter at Truls (23) forsvant på havet er tre fortsatt siktet

Truls Henrik Johansen dro ut i båt sammen med tre andre menn i to småbåter, to i hver båt.

De fire skal ifølge VG ha vært på Skipnes til klokken 2, før de dro ut med båtene som så gikk på et skjær. Hva som er hendt i tidsrommet før tre av mennene ble plukket opp av en redningsskøyte rundt klokken 4.15, er usikkert.

En 35 år gammel mann, som skal ha sittet i båt med Johansen, er siktet for uaktsomt drap, og ifølge VG avfyrte han på et tidspunkt skudd med en pistol for å tiltrekke seg oppmerksomhet etter at Johansen forsvant.

På fredag ble to av de tre som er siktet i saken sluppet fri fra varetekt. Den 35 år gamle mannen som var i samme båt som Johansen sitter fortsatt i varetekt og er siktet for uaktsomt drap eller å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Han ble torsdag 19. juli varetektsfengslet for fire nye uker.

Likhunder fra Sverige som er spesialtrent til å finne spor i vann ble hentet inn for å bistå i søket. Hundene markerte på spor, men dykkere fant ingenting.

25. juli 2018 ble det aktive søket etter Truls avsluttet.