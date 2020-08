Fikk helseskjema før reisen som skulle hindre smitte: – Følte oss trygge

GODKJENT FOR OMBORDSTIGNING

Gjester eller mannskap, uansett nasjonalitet, som i løpet av de 14 siste dager før ombordstigning, har hatt nær kontakt med eller hjulpet med å ta vare på personer som mistenkes eller er diagnostisert for å kunne ha Coronavirus (COVID-19), eller som for tiden er underlagt helseovervåking for mulig eksponering for COVID-19, vil bli nektet adgang ombord på skipet.

For å hjelpe oss med å beskytte helse og sikkerheten for passasjerer og mannskap på denne seilingen, krever vi at du svarer på følgende spørsmål:

Navn:

Alder:

Nasjonalitet:

Kjønn:

Dato for ombordstigning: 24.07.2020

1. Har du eller noen som er oppført ovenfor, hatt symptomer som kan relateres til COVID-19, de siste 14 dagene?

1.1 Om ja, hvilke symptomer har du hatt?

1.2 Hvilken dag fikk du symptomer?

1.3 Hvordan er formen i dag?

2. Har du, eller noen som er oppført ovenfor, hatt nær kontakt med eller hjulpet med å ta vare på noen som er mistenkt eller diagnostisert som COVID-19, eller med noen som for tiden er utsatt for helseovervåking for mulig eksponering for COVID-19 fra du sendte siste egenerklæring?

Nei

2.1 Om ja, når var siste gang du var i kontakt (dag/måned/år):

Jeg bekrefter herved at jeg har overholdt til enhver tid gjeldende reiserestriksjoner, samt at erklæringen ovenfor er sann og korrekt, og at en samlet vurdering av mine svar kan føre til nektet ombordstigning av hensyn til helse og smittevern. Jeg forstår at uriktige svar kan ha alvorlige folkehelsekonsekvenser.

Jeg bekrefter herved at jeg ikke er gjenstand for karantenerestriksjoner ved ombordstigning.

Signatur:

Ansvar:

Informasjonen i dette spørreskjemaet kan rapporteres til relevante offentlige helsemyndigheter. Ilandstigning fra skipet kan skje for enhver person som bevisst og med vilje avgir en falsk, uriktig eller uredelig erklæring.