John Brattli kom kjørende på E6 like sør for Mosjøen når det kommer to biler imot.

– Jeg blender ned til nærlys. Like før jeg møter bilene ser jeg en skygge på høyre side av bilen. Jeg ser ingenting før skyggen er på høyde med fronten av bilen. Da ser jeg at det er en elg.

Men istedenfor å jumpe ut i veibanen, står elgen som paralysert.

– Hadde den ikke gjort det, ville jeg hatt to julescenarier i år. Enten fra sykesenga eller i vigsla jord, sier Brattli.

Opplevelsen har satt en støkk i ham, for det kunne gått veldig galt.

– Jeg ble skikkelig redd. De første kilometerne etter hendelsen hadde jeg klar margin til fartsgrensen, forteller Brattli.

Kan bli paralysert av redsel

Elgekspert og seniorforsker Erling Johan Solberg i Norsk institutt for naturforskning blir ikke veldig overrasket når han hører om den paralyserte elgen på E6 i Nordland.

– Elgens rekasjonsmønster når den blir redd kan variere. De fleste elgene vil forsøke å flykte. Men de kan også bli helt paralysert av redsel, som her. I mer sjeldne tilfeller blir de aggressive, og prøver å angripe det de blir redde for.

– Flink i trafikken

Et stort forskningsprosjekt i Nord-Trøndelag viste at elgen kan lære seg å passe seg for biler.

– Elg som er krysser vei ofte, kan trene seg opp i å vente til bilene har passert før den våger seg over. Værer de fare, blir de gjerne stående stille og avventeerling johan solberg situasjonen.

Forskerne fant ut av omlag 2000 elger krysset offentlig veier i Nord-Trøndelag hver dag.

– I gjennomsnitt ble bare 1,5 elg påkjørt i samme tidsrom.

Tidligere ble omlag 4000 elg påkjørt hvert år. 2000 av disse har dødd av skadene. De siste to-tre årene har dette tallet blitt halvert.

– Det er for tidlig å slå fast hvorfor, men vi kan jo håpe at tiltakene som er satt i verk nytter. En årsak kan være reduksjon i bestanden av elg på Østlandet. Det er jo der trafikken er størst, sier Solvang.

Ifølge en artikkel på hjortevilt.no koster viltulykker oss over 250 millioner kroner hvert år.