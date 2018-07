Espen vil ha dugnad for å kverke Tromsøpalmen:­ – Ett av de verste ugressene i verden

Espen peker innbitt på den store grønne planten, som med første øyekast ser nokså uskyldig ut.

– Denne har fått lov til å stå der, vokse seg helt fullmoden og spre tusenvis av frø. Den er regnet som et av de verste ugressene i verden, forklarer Espen Henriksen fra miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

«Kverk en Tromsøpalme»

Nå har han startet en dugnadskampanje for å bekjempe den giftige planten.

– Hvis folk blir oppmerksom på hvor enkelt det er å få fjerna den, ville det utgjort en stor forskjell om alle kverket en Tromsøpalme i utkanten av sin egen hage.

Har lenge vært et problem

Planten som ligner på en stor bjørnekjeks-plante ble opprinnelig ble innført som prydbusk, trolig fra Kaukasus eller Iran. Den har slått rot i store deler av Nord-Norge, og er i dag svartelistet.

– Den fortrenger andre planter som kunne vokst her, og ikke minst er den helseskadelig. Veska fra bladene er etsende, særlig hvis du får det på huden i sammen med sollys.

Slik ser Tromsøpalmen ut på sensommeren. Ifølge Henriksen bør Tromsøpalmen kuttes ned før den blomstrer. Foto: Sigbjørn Larsen / NRK

I 2006 kom en omfattende forskningsrapport fra NTNU, der det ble satt søkelys på Tromsøpalmen. Der står det at planten må bekjempes på grunn av de negative effektene den har på naturmiljøet og helseproblemene den medfører.

Men på 12 år har det ikke lyktes med å sette inn tiltak for å stoppe spredningen. Men miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland, med Espen Henriksen i spissen har ikke gitt opp kampen.

Enkelt å fjerne

Etter å ha slått ned plantene med ljå, går han til verks med spisspaden. Henriksen tror det er mulig å få bremset spredningen av Tromsøpalmen hvis flere bidrar.

Ifølge Henriksen er det en enkel prosess å få fjerna den plagsomme planten. Foto: Martin Steinholt / NRK

– Hvis du får kuttet røttene omtrent 15 centimeter ned i marka, er det mye større sjanse for at den dør. Får den ligge i sola og tørke ut, er det lite trolig at den overlever.

Men det bør gjøres nå, før Tromsøpalmen får blomstret, da vil frøene spre seg selv om planten kuttes ned. Hvis du gjør det på sensommeren er du for sent ute, ifølge den nordnorske ugressbekjemperen.