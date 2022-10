Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et viktig arbeidsmarkedstiltak for uføretrygdede med behov for tett oppfølging og spesiell tilrettelegging. Gjennom varig tilrettelagt arbeid, er mange med nedsatt funksjonsevne hjulpet ut av isolasjon og inn i et arbeidsfellesskap. Det finnes ingen enkelt instans som er pålagt ansvaret for transport ved arbeidsreiser for deltakere i varig tilrettelagt arbeid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomførte en kartlegging av transportbehovet i VTA høsten 2021. Ifølge kartleggingen løses transportbehovet til deltakerne på ulike måter:

Transport organiseres ved at deltakeren kommer seg til og fra arbeidsstedet på egen hånd, enten ved bruk av offentlig transport eller ved at pårørende kjører deltakeren.

De med særskilt transportbehov benytter den fylkeskommunale transportordningen TT-kort. VTA-arrangøren bistår ofte deltakeren med søknad om TT-kort.

Kommunen organiserer transportordninger for levering og henting til arbeidssted, ofte gjennom botjenesten.

Enkelte VTA-arrangører har interne løsninger i bedriften, f.eks. ved at de henter sine VTA-deltakere eller dekker utgifter til taxi.

Tilbakemeldingen fra Arbeids- og velferdsdirektoratets kartlegging er at manglende transport i liten grad er til hinder for at målgruppen kan benytte seg av VTA. Inntrykket er at de fleste deltakerne har arbeid i nærmiljøet eller at transportbehovet løses lokalt. Det er ikke kjent at noen har falt ut av ordningen på grunn av manglende transporttilbud. Det er kun rapportert om noen få enkelttilfeller der deltakere ikke har kunnet søkes inn i ordningen fordi man ikke har kunne finne løsning på transportbehovet.

Behovet for støtte vil variere avhengig av forhold som avstand til arbeidsplass, kollektivtilbud, helseutfordringer mv. Hva som er den beste løsningen vil variere fra sted til sted. Inntrykket er at behovet for transport løses lokalt og pragmatisk gjennom samarbeid mellom Arbeids- og velferdsetaten, kommunen og ev. andre aktuelle aktører, uten at ansvaret klart ligger på en enkelt aktør. (skriftlig svar fra Mjøs Persen til spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim fra Høyre)