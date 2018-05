ESA mistenker at Widerøe har brutt EØS-regler

Saken oppdateres.

– Selskaper med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer konkurransen», skriver Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker i ei pressemelding.

Saken handler om selskapets opptreden i tilknytning til statlig finansierte regionale flyruter i Norge, såkalte FOT-ruter.

ESA er de som kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen. EØS-avtalen skal sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital – ”de fire friheter” – mellom alle de 31 EØS-statene.

Skal ha nektet konkurrenter tilgang

For å delta i mange av anbudskonkurransene om FOT-rutene var det tidligere nødvendig å ha et satellittbasert innflygingssystem. Systemet kalles SCAT-1 og er installert på mange av de regionale flyplassene i Norge for å sørge for sikker innflyging på steder med vanskelige forhold.

For å kommunisere med satellittsystemet måtte flyene ha egne mottakere installert om bord. Widerøe eier alle de tilgjengelige mottakerne til SCAT-1.



ESAs foreløpige konklusjon er at Widerøe urettmessig har nektet mulige konkurrenter tilgang til de nødvendige mottakerne. På den måten synes Widerøe tidligere å ha vært det eneste selskapet som kunne vinne en del av anbudskontraktene.



– Hvis det i realiteten bare finnes ett selskap som kan vinne statlige anbud, kan staten måtte betale mer enn nødvendig. Regningen lander i så fall hos skattebetalerne», sier Büchel i pressemeldinga.

Widerøe er overrasket over varsel

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøes Flyveselskap er overrasket over varselet fra ESA. Foto: Handelshøgskolen Nord Universitet

– Selv om det snart er fire år siden EFTA kom på uanmeldt besøk og foretok sine første undersøkelser, er det nå første gang vi får innsyn i helheten og konkrete detaljer om hva vi faktisk er anklaget for, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøes Flyveselskap AS i ei pressemelding.

ESA gjennomførte en uanmeldt kontroll hos Widerøe i juni 2014. En stor mengde materiale ble samlet inn, og i juni 2016 åpnet ESA en formell undersøkelse for å se nærmere på flyselskapets praksis.



Widerøe har fått en svarfrist til 3. juli og kan også be om en muntlig høring for å legge fram sine tilsvar. Dersom ESA får bekreftet de foreløpige konklusjonene, kan EØS-tilsynet til slutt velge å ilegge Widerøe en bot.

– Først nå får vi anledning til imøtegå påstandene, slik at vi kan presentere et bredt anlagt forsvar overfor ESA. Vi er likevel overrasket over å motta varsel om vedtak, og er grunnleggende uenige i anklagene. Widerøes Flyveselskap er uenig i både faktabeskrivelsen og de juridiske vurderingene som ESA baserer dette varselet på, sier Nilsen.