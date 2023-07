– Lager du maten din her selv? spør Erna Solberg.

Erna Solberg er på valgkampturné på Helgeland i Nordland.

– Ja, stort sett, svarer 100 år gamle Kåre Reinfjell.

Han har nylig flyttet inn i egen omsorgsbolig.

– Du har klart deg hjemme helt til i fjor?

– Ja, men så fryktet jeg for vinteren, sier hundreåringen.

Solberg er hos Reinfjell for å lansere Høyres nye satsing i eldreomsorgen.

Et av målene er færre ufaglærte i helsesektoren. Blant annet for å gi folk som Kåre Reinfjell så god oppfølging som mulig.

Kåre ble enkemann for 13 år siden. Han lager fortsatt middag selv Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ifølge Solberg må nemlig flere bo hjemme lenge som Kåre – og de må få god kvalitet i hjemmesykepleien, poengterer Høyre-lederen.

– Vår ambisjon på landsbasis er at vi får opp tempoet innenfor hjemmesykepleien spesielt. Ambisjonen er 10 prosent lavere andel ufaglærte i hjemmesykepleien innen 2030, sier Solberg.

– Det er tre ganger så stor reduksjon som vi har klart de siste 6 årene vi har tall for.

Høyres satsing innen eldresomsorg Ekspander/minimer faktaboks Sette en nasjonal ambisjon om ti prosent færre ufaglærte i de brukerrettede omsorgstjenestene innen 2030, med vekt på hjemmesykepleien.

At alle kommuner skal kartlegge behovet for flere faglærte i hjemmesykepleie og sikre at de uten helse- og sosialfaglig utdanning får mulighet til å bli faglært. Kommunene må bygge flere tilrettelagte boliger, for eksempel trygghetsboliger, demenslandsbyer eller nye boformer hvor pleietrengende bor i nærheten av andre.

Kommunene må bygge flere heldøgns omsorgsplasser, særlig for mennesker med en demenslidelse.

At flere kommuner skal gjennomføre forebyggende hjemmebesøk med oppfølging og ta i bruk mer velferdsteknologi.

Økt rekruttering til hjemmesykepleien gjennom for eksempel flere prosjekt med sommerjobb for 16-18-åringer.

Ber kommunene kartlegge omfang

I dag er rundt 25 prosent av ansatte i brukerrettede omsorgstjenester i kommunene ufaglærte viser tal fra SSB.

NRK Brennpunkt har tidligere satt søkelys på utfordringer i hjemmetjenesten gjennom dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører»

17.000 svært syke eldre bor hjemme med store pleiebehov. Denne gruppen har økt med nesten 40 prosent de siste ti årene.

I tillegg til at Høyre altså vil redusere andelen ufaglærte med 10 prosent, skal også ufaglærte i hjemmetjenesten få tilbud om kompetansepåfyll.

– Vårt tiltak er at alle kommuner skal kartlegge behovet for flere faglærte i hjemmesykepleie, og sikre at de uten helse- og sosialfaglig utdanning får mulighet til å bli faglært.

Høyre vil også at kommunene bygger flere tilrettelagte boliger og omsorgsplasser.

– Færre ufaglærte er altså Høyres store valgkampløfte?

– Ja, fordi vi mener at kunnskap er viktig, og mer fleksible boformer, svarer Solberg.

– Men 10 prosent færre ufaglærte. Hvor stort tall kan det dreie seg om?

– Jeg har ikke noe absolutt bit på det. Den eldre befolkningen vokser, og vi skal bemanne opp, men vi kan ikke bemanne opp med folk som ikke har gode nok kvalifikasjoner. Så hvis du begynner som ufaglært må du bli fagløftet i løpet av de årene du jobber.

Etterlyser svar på kostnader

Norsk Sykepleierforbund ønsker satsingen velkommen, men etterlyser samtidig svar på hvem som skal ta regningen.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

– Det er ikke tvil om at vi trenger flere faglærte i hjemmesykepleien. Det er fint at de vil gjøre noe med det, men så er det vanskelig å se hvordan Høyre har tenkt økonomien i det, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til NRK.

Hun sier problemet er at kommunene i dag ikke prioriterer penger til nettopp kurs, fagkompetanse og videreutdanning.

– Skal du øke antall faglærte i kommunen må du nok ha øremerkede midler til dette.

– Hvor stort er problemet?

– Vi vet gjennom våre undersøkelser at 1 av 5 vakter der det skal være en sykepleier dekkes av en som er helt ufaglært.

– Vi er helt avhengig av assistenter i dag, som vi ønsker sterkt skal få kompetansepåfyll. Men det sentrale er at kommunene får økonomiske rammer til å satse, påpeker Sverresdatter Larsen.

Erna Solberg svarer til NRK at det kommer til å koste.

– Samtidig vil mange kommuner si at de har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og de må ha større overføringer for å klare dette, og dette er jo et løft for kommunene. Kan dere love det?

– Hvert eneste år overfører vi penger basert på hvor mange eldre det er. I løpet av de årene vi har hatt, ifølge dagens regjering, har man hatt en ganske stor vekst i kommuneøkonomien siden 2015, sier Solberg.

– Så det er rom, men det er også viktig å passe på dette kravet om kvalitet og kvalifikasjoner på de som jobber i omsorgssektoren.

Erna Solberg besøkte også Blåfjell hundesenter som driver med opplæring og utdanning av bombehunder, narkotikahunder og søks- og redningshunder. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK