Erland Eldrup jobber i full stilling, løper mellom 8- og 10.000 høydemeter i uka og satser mot VM i terrengultra.

– Jeg løper en time og 20 minutter før og etter jobb. Også løper jeg lengre turer i helgene.

For å matche seg mot andre fjellgeiter reiste han forrige uke til Spania for å delta på Grand Trail Picos De Europa.

Etter åtte timer og 25 minutter kom han i mål. En drøy time før nummer to, en profesjonell utøver fra Spania.

Men gleden ble kortvarig:

Han hadde nemlig ikke gått i et kort parti på 1,5 km hvor løperne måtte gå.

– Helt på trynet, sier Erland – som hevder det ikke var merket godt nok.

Erland Åkra Eldrup har levert høyt nivå i fjelløping i flere år. I fjor deltok han i VM i terrengultra i den lengste distansen. Foto: Arne Dag Myking

– Skulle være perfekt merket

I forkant av løpet, leste Erland løpsmanualen som ble sendt ut.

Da ble han kjent med at det var et parti løperne måtte gå.

– Det er et gåparti i en nasjonalpark, og de skrev at det skulle være perfekt merket. Da tenkte jeg at det ville være forståelig.

Erland forklarer at han også satt seg nøye inn i løypeprofilen, og forsto det slik at «gå-partiet» ville komme etter 32 kilometer.

– Derfor gikk jeg også et parti etter 32 kilometer, sier Erland.

Erland fikk tidlig en stor ledelse til andremann. Foto: Jose Luis Lastra / GTPE

– Ga tydelig beskjed om at jeg ikke kan spansk

Men Erlend hadde ikke gått i riktig del av løpet. Stedet han skulle ha gått var i et parti som Erland beskriver som flott vei.

– Der løp jeg forbi flere turister som heiet. Så ble jeg filmet av en spanjol som ropte noe på spansk til meg, forteller Erland og legger til:

– Jeg tenkte at han heiet, så jeg vinket til han.

Erland ble rett og slett tatt på fersken.

Vel fremme i mål får han raskt beskjed om at spanjolen bak ham, Pablo Villa, hadde levert inn en klage.

– Så du ingen merking i området?

– Absolutt ingenting. Hverken før eller etter. Perfekt merking er for meg minimum informasjon på engelsk, svarer Erland og legger til:

– Jeg hadde gjort noen intervjuer med arrangøren. Da ga jeg tydelig beskjed om at jeg ikke kan spansk.

I etterkant forsøkte Erland å forklare til arrangøren at det ikke var godt nok merket, og sa de heller burde gitt ham en tidsstraff.

– Dette er en arrangørfeil og utrolig uproft. I tillegg er det snakk om 1.5 kilometer av 70 kilometer, de kunne gitt meg en tidsstraff på 30 minutter.

NRK har stilt flere spørsmål til den spanske arrangøren, uten å få svar.

Den meriterte ultraløperen Didrik Hermansen gir Erland støtte. Foto: Gro Jørgensen

– Går ikke an å behandle

Den meriterte ultraløperen Didrik Hermansen har flere topp 10-plasseringer i VM i terrengultra. I fjor var han og Erland i samme tropp.

Han forteller at nivået på spanjolen er høyt, og at dette derfor var en solid prestasjon av Erland.

– Dette er først og fremst uprofesjonelt av arrangøren. Det går ikke an å behandle løpere på denne måten og favorisere løpere som snakker det lokale språket, sier Hermansen og legger til:

– Jeg kommer aldri til å løpe dette løpet selv, eller anbefale det til noen andre. Det er helt åpenbart.

Hermansen peker også på at dette kunne vært løst med tidsstraff.

– Det er mange arrangører som har slike løsninger. Han gjorde en liten feil og dette viser at de hadde kåret vinneren på forhånd. Det er jo pinlig for spanjolen også, som åpenbart aldri hadde vunnet uansett.

NRK spør Erland Eldrup om han ikke tar selvkritikk på at han faktisk brøt reglementet, til det svarer han:

– Hadde det vært informasjon på engelsk hadde jeg selvfølgelig hadde større forståelse. Alt de hadde trengt var et skilt med to ord; stopp, walk.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med spanske Pablo Villa.