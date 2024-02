Erkjenner skyld etter frontkollisjon

Søndag ettermiddag melder politiet i Nordland om en ulykke i Beiarn.

To personer var involvert da to personbiler frontkolliderte.

Politiet opplyser om at en av de to ble fraktet til lege for sjekk.

Under avhør med de involverte har en person innrømt å ha gjort en forbikjøring – og så fått motgående bil i fronten.

Politiet sier vedkommende erkjenner forholdene og straffeskyld. Personen samtykker at førerkortet blir beslaglagt.