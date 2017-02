Erkjenner ikke straffskyld

I 2015 ble en mann i 20-årene hardt kvestet i sammenstøtet mellom to biler i en busslomme på Frøskeland i Sortland. Sjåføren som er tiltalt for å ha kjørt på ham, står i dag tiltalt i Vesterålen tingrett. Under rettssakens første dag erkjente han ikke straffskyld, skriver Vesterålen Online.