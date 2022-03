Mandag ble det kjent at utenlandske spillere i den russiske fotballigaen kan suspendere kontrakten sin og spille for en annen klubb ut inneværende sesong, opplyser FIFA.

Allerede torsdag forrige uke varslet Krasnodar at de hadde permittert flere utenlandske spillere, deriblant Erik Botheim, opplyste klubben på sine nettsider.

Det var uklart hvordan spillerne skulle klare å komme seg ut av landet, men det har tydeligvis Botheim klart.

For etter det NRK får opplyst befinner Erik Botheim seg i Bodø og i dag trener han på Aspmyra sammen med Glimt-laget.

Avisa Nordland har også bildebeviset som viser at 22-åringen er tilbake i klubben han ble solgt fra i desember.

Om Botheim er i Bodø kun for å trene, eller om det er snakk om at han igjen skal spille for gultrøyene, har NRK foreløpig ikke fått bekreftet.

Ifølge FIFA må de suspenderte spillerne returnere til Russland innen 30. juni.

Solgt for rekordsum

Det er i det hele tatt mange spørsmål som er uavklart når det gjelder Erik Botheims foreløpige kortvarig Russland-opphold.

Da han ble solgt i desember erfarte NRK og flere andre medier at det var snakk om en totalramme på opp mot 100 millioner kroner.

80 millioner skulle betales med én gang, mens 20 millioner var prestasjonsbestemte bonuser, ut i fra opplysninger NRK hadde.

1. mars sa daglig leder Frode Thomassen til Avisa Nordland at Krasnodar så langt hadde overholdt alle avtaler.

– Så har det jo oppstått en ny situasjon, og hvilke konsekvenser det vil få er vanskelig å vurdere. Det er uansett ikke vårt hovedfokus i denne situasjonen, sa han.

Vraket i Rosenborg

Erik Botheim ble tidlig sett på et stort talent i Rosenborg. Han spilte for trønderne fram til han ble sendt på utlån til Stabæk i 2020. Der scoret han ikke et eneste mål.

Han ble frigitt fra trønderne i 2021, og signerte gratis for Bodø/Glimt før sesongen.

I 2021 scoret han 15 mål i eliteserien og hjalp klubben til sitt andre strake seriegull.

Botheim utmerket seg spesielt i Serieligaen, eller Conference League. Der scoret han tre mål og serverte to mål i kvalifiseringen.

Før han i gruppespillet scoret fire og assisterte fire.

To av målene og to av de målgivende kom i 6-1-nedsablingen av Mourinho og AS Roma på Aspmyra.