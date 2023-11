Erfarne klatrere reddet ned i Henningsvær

To klatrere har klatret seg fast ved fjellet Presten i Henningsvær. Det er ingen fare, men de må ha assistanse ned.

Det skriver HRS Nord-Norge på X/Twitter.

– Ca kl. 20.30 i kveld meldte to klatrere at de sto fast på presten i Henningsvær. De hadde problemer på grunn av is, sier vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Bente Jonassen.

Jonassen kan nå melde at klatrerene er reddet ned.

– De hadde gode varme klær og var ikke skadd, men de hadde problemer med å komme seg ned.

HRS gjorde en vurdering på å hente dem ut med SARQueen helikopter fra Bodø.

I bakhånd hadde hovedredningssentralen en klatregruppe i Svolvær hvis det skulle være nødvendig. Det ble det ikke.

Jonassen understreker at dette var erfarne klatrere som var godt beredt, og både hadde med seg varme klær og mat.

– De var skårfast som vi sier, så det var ikke noe mer dramatikk knyttet til det enn det.

– Det var fint nordlys i kveld. Var det derfor de var der?

– Det vet vi egentlig ingenting om, men de var gode klatrere. Det kan være de slår to fluer i en smell, sier Jonassen.