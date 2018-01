Natt til onsdag meldte politiet i Nordland på Twitter at en mann var blitt slått ned av kjæresten sin på utestedet «Dama di» i Bodø.

Meldingen var utformet som følgende rim:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også en av landsdelens største aviser, Avisa Nordland, så det humoristiske i meldingen, og la det ut på sin Facebook-side, med inngangstittelen: «Du får deg kanskje en god latter når du ser hvordan politiet beskriver nattens hendelse».Meldingen fra AN ble senere endret og presisert med et spørsmål om publikum syntes det var greit (se svar fra redaktøren nederst).

– Ville ikke skjedd hvis det var en voldsutsatt kvinne

En av dem som mener det ikke er spesielt morsomt av politiet å legge ut et rim om partnervold, er professor Tove Ingebjørg Fjell ved Universitet i Bergen.

Professor Tove Ingebjørg Fjell, sier humor har stor innvirkning på hvordan vi oppfatter en hendelse eller et fenomen.

Hun har spesialisert seg på kjønn og vold, og på hvordan vold mot menn omtales i offentligheten.

– Jeg synes det er helt utrolig at politiet kan legge ut en slik melding i 2018. Det hadde ikke skjedd hvis det var en kvinne som var blitt slått ned av mannen sin.

Hennes forskning viser hvordan voldsutsatte menn har blitt ledd av i populærkulturen fra 40-tallet og fram til i dag. Selv om det har vært en bevisstgjøring rundt temaet, er utspill som dette med på å opprettholde gamle holdninger, mener Fjell.

– En slik uttalelse fra politiet, sparker holdningene flere tiår tilbake.

Mindre empati

Tall fra Reform - Ressurssenter for menn, viser at 17 prosent av menn og 17 prosent av kvinner, oppgir å ha blitt utsatt for vold fra en partner.

I en rapport om voldsutsatte menn fra Barne, ungdoms- og familieetaten, forteller menn om vanskeligheter med å søke om hjelp. Forskerne i rapporten utrykte også en bekymring for at voldsutsatte menn ble møtt med mindre empati, enn kvinner.

Daglig leder i Reform - Ressurssenter for menn, Are Saastad, sier han blir bekymret når han hører politiets Twitter-rim. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Når politiet lager et humoristisk rim av at en mann er blitt utsatt for vold, bidrar det til å øke skammen til den voldsutsatte mannen, sier Are Saastad, daglig leder ved Reform.

Han mener meldingen er uakseptabel, og er bekymret for at en slik omtale sender et signal om at vold mot menn ikke er så farlig.

– Dette opprører oss og bør også opprøre politiets sentrale ledelse.

Hva mener du? Delta i debatten på Facebook.

Politiet: – Beklager

Etter at NRK tar kontakt med politiet, legges det ut en ny melding på Twitter, der politiet beklager.

– For politiet er det et mål å være saklig og nøktern i vår formidling, sier seksjonsleder for operasjonssentralen i Nordland, Vidar Lundås.

– Vi ser her at humoren i stedsnavn og relasjonen mellom de to partene, dekker over alvoret i selve saken og at dette er svært uheldig. For å unngå at dette skjer igjen vil vi gå gjennom de rutiner vi har rundt bruk av twitter, avslutter Lundås.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.