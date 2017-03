Er dette en falsk nyhet eller morsom satire?

Falske nyheter har inntatt den digitale verden, og har med det blitt kjent som en trussel for demokartiet. Nylig ble et innlegg på facebook som skrev at Miljøpartiet De Grønne vil forby fiskebåter publisert. Innlegget ble delt av over 4000 personer, flere av dem så ut til å tro at innholdet var partiets politikk, mens andre mente det hele var en god spøk.

– Jeg ville ikke trodd at nordmenn var så tjukke i huet at de ikke ville ta den fleipen på strak arm. Jeg nådde ut til to millioner, og jeg synes det var gøy, sier trådstarter, Harald Henschein til NRK.

Etter innlegget tok av ble det redigert av Henschein og tilføyd følgende setning: «NB: Noen få skjønner ikke at dette dreier seg om humor og satire her. Morsomt uansett. (Dette kan deles mer - 4.000 nordmenn har alt gjort det)»

Men er innlegget en falsk nyhet eller er det morsom satire?

Skribent, politisk kommentator og redaktør i satiresiden Opplysningskontoret, Eirik Bergesen, mener alle satirikere bør legge igjen tydelige spor for at folk skal oppfatte fleipen. Foto: privat

Redaktør for satiresiden Opplysningskontoret mener satiren som felt møter utfordringer når usannheter blir kamuflert i form av humor som folk ikke forstår er tull.

– Dette innlegget oppfatter jeg som en falsk nyhet. Det handler om å lure folk for å få fram et politisk poeng. Uansett hvordan det er ment i utangspunktet, så er virkeligheten at veldig mange mennesker tror at det er sant, sier Eirik Bergesen.

Ønsker å forsvare seg

Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne er sitert i innlegget for å mene det er nok fisk på supermarkedene. Foto: Christian Kråkenes

– Problemet for oss når en slik melding med falsk info spres kraftig på internett, er at vi ikke får ta til motmele. Det finnes ingen mekanismer som gjør at vi kan si ifra til alle de som har fått meldingen om at dette er løgn, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne.

Svært mange av de som delte innlegg trodde innholdet var sant. Henschien sier i intervjuet med NRK at han i ettertid har forståelse for at mange trodde på spøken, da han mener partiet fører en merkelig politikk. Foto: skjermdump

Stortingsrepresentanten mener slike falske innlegg påvirker alle.

– Det skader ikke bare oss, men også den politiske debatten og hele tillitten til hva som er riktig og falskt i det offentlige ordskiftet, sier Hansson.

Veldig mange mennesker tror at innlegget er sant. Det som skjer da er at folk mister tillitten til de politikerne det er snakk om, samtidig som de mister tillitten til media fordi journalistene ikke har dekket saken som man finner opprørende. Eirik Bergesen, redaktør for satiresiden Opplysningskontoret

Henschien stiller seg uforstående til at innlegget hans kan regnes som en falsk nyhet.

– Dette er jo bare tøys. Hvis du ikke klarer å skjønne spøken må du nærmest begynne på skolen på nytt, sier han til NRK.

Skaper problemer for satiren

– Satirikerns rolle er å få folk til å le. Når folk tror at det er sant, så er det ikke morsomt, og da har man mislykket, sier satireekspert Bergesen.

Den politiske kommentatoren mener satiren som felt lider under falske nyheter. Derfor mener han satirikerne må være flinke til å legge igjen spor som viser humoren.

– Jeg tror at de som driver med satire profesjonelt er urolige om dagen for å bli oppfattet som noen som driver med falske nyheter.

NRK spør trådstarteren som publiserte innlegget om partiets fiskebåtforbud om det kan kalles satire når ikke alle forstår humoren.

– Nei, men det er et spark i baken til det der rabiate grønne partiet da selvfølgelig, svarer Henschien.

– Er det greit å skade noens rykte med en usannhet fordi man er uenig med dem?

– Det er ikke en usannhet, det er en vits. Det finns ikke løgn her. Man må være direkte dum for å oppfatte dette som en sannhet, svarer Henschien.