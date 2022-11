Equinor leverer inn plan for vidare utbygging av Aasta Hansteen

Gassfunnet Irpa i Norskehavet skal byggast ut og sikre stabile gassleveransar frå feltet Aasta Hansteen fram til 2039, varslar Equinor.

Funnet blei påvist i 2009 og ligg 340 kilometer vest for Bodø, opplyser selskapet.

Det er venta moglegheiter for å utvinne drøyt 20 milliardar kubikkmeter. Det tilsvarar forbruket til 2,38 millionar britiske husstandar i sju år.

No har Equinor levert inn plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet. Planen er at gassen skal bli fasa inn i eksisterande infrastruktur over Aasta Hansteen.