– Det er dessverre ikke overraskende at oljeselskapene kjører på med nye planer for utbygging av oljefelter for å rekke subsidiene de får gjennom oljeskattepakken, sier Truls Gulowsen.

Han er leder i Naturvernforbundet.

Oljeskattepakken sørget for økt aktivitet i olje- og gassnæringen da den ble innført i 2020 som et koronatiltak.

Alle prosjekter som leveres før utgangen av 2022 omfattes derfor av denne.

Tirsdag kom nyheten om at Equinor har levert nok en plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet. Denne gang for et helt nytt felt utenfor kysten av Nordland.

– Verden trenger mer energi

Verdande-feltet ligger like i nærheten av Nornefeltet, som nylig markerte 25 års drift.

Det nye feltet skal forlenge levetiden ytterligere, og kan i teorien holdes i drift frem til 2036.

Totalt skal det investeres 4,7 milliarder kroner på feltet, og det er anslått at prosjektet vil generere 1300 årsverk.

– Verden trenger mer energi, i form av både olje og gass. Da er det viktig at vi utnytter de installasjonene vi har ute i havet, eksempelvis Norne, sier lete- og produksjonsdirektør i Equinor for Norne Dan Tuppen.

Verdande-feltet er den tredje PUDen som leveres til departementet på kort tid.

– Det har vært travle tider. Totalt sett er det 20 milliarder kroner som skal investeres på disse tre prosjektene, fortsetter Tuppen.

Fakta om Verdande-feltet Ekspandér faktaboks Borestart planlagt i 4. kvartal 2024.

Produksjonsstart 4. kvartal 2025.

CO2-intensiteten for Verdande-utbyggingen er beregnet til 1,6 kg CO2 per fat oljeekvivalent.

Produksjonen vil gjøre Norne-skipet mer energieffektivt per produsert enhet.

Verdande ligger rundt 7,5 kilometer nord-vest for produksjonsskipet. Konseptet som er valgt inkluderer blant annet en havbunnsramme med tre produksjonsbrønner og en rørledning til Norne-skipet.

Navnet stammer fra norrøn mytologi, og Verdande er en av de tre nornene, skjebnegudinnene, som sitter ved Yggdrasils røtter og spinner menneskers og guders skjebnetråd. De to andre nornene er fra tidligere utbygde satelittfelt tilknyttet Norne-skipet; Urd og Skuld.

Produksjonsfasilitetene på Norne-feltet består av produksjonsskipet Norne og totalt 15 havbunnsrammer med 52 brønner (produksjon og injeksjon).

Produksjonen på Norne-feltet startet 6. november 1997, og feltet feiret nylig 25 år med produksjon. Fakta: Equinor

– Dårlige nyheter

Men milliardinvesteringene møtes altså med hoderisting fra Naturvernforbundet.

– Dette er dårlige nyheter, både for AS Norge, klimaet og muligheten til å sette inn den arbeidskraften vi har i en grønn omstilling, sier Gulowsen.

Truls Gulowsen reagerer på milliardinvesteringene. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Europa står for tiden i en stor energikrise. Er det ikke behov for norsk olje og gass i tiden fremover?

– På kort sikt, men det er ikke meningen at dette skal bli en varig situasjon. Det vil ta mange år før denne oljen er på markedet. Da er vi i en annen situasjon, og enda nærmere tidspunktet hvor verden må være fossilfri.

– Helt strålende!

En som er godt fornøyd med nyheten er stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H).

– Jeg mener det er helt strålende! Jeg ser det i sammenheng med nyheten om Irpa-feltet som kom for noen uker siden. Begge deler kan på kort sikt bidra med mye mer olje og gass til våre nære allierte og i en energikrise. Dette er viktig for å stabilisere energimarkedet i Europa.

Stortingspolitiker Bård Ludvig Thorheim (H) mener at man på kort sikt fremdeles vil ha behov for olje og gass. Foto: Allan Klo / NRK

– Men hvordan passer dette inn i et klima- og miljøperspektiv?

– Det vi må få til, og det som miljøbevegelsen har få svar på, er at vi må få så mye fornybar energi at det utkonkurrerer olje og gass. Det kommer til å tan en stund, sier Thorheim.

Hva skjedde med oljeskatten i 2020? Ekspandér faktaboks I juni 2020 ble KrF, Høyre, Venstre, Ap, Frp og Sp enige om å endre oljeskatten. Formålet var å sørge for at oljeselskapene kunne få raskere igjen på skatten for investeringer på norsk sokkel, slik at det ble frigjort mer penger til å sette i gang nye prosjekter. Oljeselskaper betaler selskapsskatt på 22 prosent, akkurat som andre selskaper. Olje- og gass anses som en felles ressurs, og er som regel svært lønnsom å hente opp. Derfor må selskapene i næringen også betale grunnrenteskatt på 56 prosent. Totalt er altså skatten på 78 prosent. Til gjengjeld har oljeselskapene flere muligheter til å få fradrag før grunnrenteskatten beregnes: Fradrag for investeringer: Før kunne oljeselskapene avskrive investeringer over seks år. Endringen i 2020 gjorde at selskapene kunne føre utgiften over to år i 2020 og 2021. Derfor ble skatteregningen mindre på kort sikt.

Før kunne oljeselskapene avskrive investeringer over seks år. Endringen i 2020 gjorde at selskapene kunne føre utgiften over to år i 2020 og 2021. Derfor ble skatteregningen mindre på kort sikt. Friinntekt: Oljeselskapene har et spesielt fradrag på 20 prosent, som ble økt til 24 prosent i 2020. Det ga mer å gå på før skatten slo inn.

Oljeselskapene har et spesielt fradrag på 20 prosent, som ble økt til 24 prosent i 2020. Det ga mer å gå på før skatten slo inn. Negativ terminskatt: Selskapene kunne få utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret 2020 og 2021.

Selskapene kunne få utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret 2020 og 2021. Hvor lenge gjelder endringene? Ordningen gjaldt i 2020 og 2021, og for alle prosjekter som leverer plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) senest i løpet av 2022. Alle utgifter i prosjektet som løper de neste årene, omfattes av endringen inntil produksjonen er i gang. I 2020 var partiene uenige om hvordan friinntekten skulle se ut: Frp og Sp ville at friinntekten skulle være uendret, men at de andre fradagene ikke bare skulle gå til beregning av grunnrenteskatten, men også selskapsskatten. Det fikk de ikke gjennomslag for.

I stedet ble kompromisset at friinntekten skulle være 24 prosent, mot at selskapsskatten ble holdt utenfor.

Han mener da løsningen er mer vannkraft, vindkraft og solkraft.

– Der er også miljøbevegelsene de første til å protestere. Vi kan ikke kutte olje og gass uten dette. Det er sammenhenger som er viktig å erkjenne, sier han.

Samtidig har han full forståelse for at Equinor benytter muligheten til å sende inn søknader før årsskiftet.

– Fra Høyres side ble kanskje oljeskattepakken litt vel lukrativ. Men når vi først har vedtatt den, må vi stå for den.

– Trist at man fortsetter

Natur og ungdom er ikke begeistret.

– Det er trist å se at man fortsetter med tut og kjør på norsk sokkel, når vi vet at alle nye oljefelt i strid med klimamålene. Dette er en dårlig prioritering for klima, for Equinor og for norsk industri, sier nestleder Simon Balsnes i Natur og ungdom.

Simon Balsnes i Natur og ungdom mener at alle nye oljefelt er i strid med klimamålene. Foto: Jørgen Næss Karlsen/Natur og Ungdom

Kapitalen og de kloke hodene oljebransjen legger beslag på, kunne gått til å bygge opp grønn industri i Norge og hjulpet Europa med både energikrisen og omstilling, mener Balsnes

– LO og NHOs egen rapport fra november viser at man mangler 115.000 arbeidstakere for å få fart på grønn industri, og at det er det høye tempoet i oljebransjen som står i veien. Det virker ikke som de skjønner at man faktisk må velge.