I litt over et tiår har forskere vært på øya Smøla for å blant annet forske på hva man kan gjøre for å hindre at fugler dør i møte med vindturbiner.

Her er resultatene:

Malte turbinbladene svart

Forskerne hadde data på 7,5 år før maling og 3,5 år etter maling av rotorbladene.

Det viste seg at dødeligheten gikk ned med 70 prosent etter at de malte ett av tre rotorblader svart.

Tiltaket vil ha stor betydning for å redusere kollisjoner hos havørn, men også en rekke andre fuglearter.

I dette tilfellet var det ressurskrevende å male rotorbladene, siden vindturbinene allerede var satt opp.

Svartmalt tårn halverer risikoen for lirype

Fugl krasjer ikke bare i rotorblader, men også i trubintårnene.

Den nederste delen på ti turbintårn ble malt svart. Forskerne sammenlignet disse med ti umalte turbintårn.

Det halverte dødeligheten hos liryper sammenlignet med umalte vindturbiner i samme område.

Kan UV-lys skremme vekk fuglene?

Mange fugler kan se ultrafiolett lys, i motsetning til oss mennesker.

I en pilotstudie utenfor vindparken eksperimenterte forskerne med sterke lamper med ultrafiolett lys og fiolett lys for å se om disse kan holde fuglene unna det lyssatte område på nattetid.

Området ble deretter overvåket med fugleradar fra skumring til morgengry.

Fuglene var mindre aktive og fløy høyere over området når lysene var på enn på mørke netter. Ultrafiolett lys hadde best effekt, men fuglene fløy bare 7 meter høyere enn til vanlig, noe som ikke er mye gitt størrelsen på et rotorblad (40-50m).

May understreker i artikkelen at selv om resultatene er lovende, er det fortsatt et stykke igjen fram til de har et funksjonelt design som er anvendbart på en vindturbin, med dokumentert virkning i felt.

Fugler tiltrekkes av oppdrift – detaljplassering av vindturbinene har mye å si

Vindparker kan også gjøres mer fuglevennlige ved å unngå å plassere vindmøllene akkurat der det er mest oppdrift.

Større fugler som rovfugler tiltrekkes nemlig av oppadgående luftstrømmer for å sirkle eller seile.

De kolliderer derfor oftere med vindturbiner som er plassert på slike steder, slik som skrenter med oppdriftsvinder (orografisk oppdrift) eller flatt terreng med mye oppadgående luftstrømmer grunnet stigende varmluft på varme dager (termisk oppdrift).

Kilde: NINA (Norsk institutt for naturforskning)