Enova gir 10,7 millioner til landstrøm i Narvik

Narvik havn og Plug Nord får millionstøtte fra Enova for å bygge landstrøm til cruiseskip.

Det vil gi lavere utslipp og bidrar til en mer fremtidsrettet og miljøvennlig havn.

Narvik har nylig bygget ny kai for cruiseskipene, og nå vil den nye kaien snart kunne tilby skipene å koble seg til strømnettet når de ligger til kai.

– Dette er et viktig miljøtiltak for havnen og for Narvik by. Med landstrøm reduseres både utslipp og

støy fra havneaktivitetene. Dialog med rederiene viser at det er vilje til å koble seg til et fremtidig

landstrømanlegg, sier Børge Edvardsen Klingan i Narvik Havn KF.