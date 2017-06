Enoksen:– Lykkes vi er det snakk om 200–300 nye arbeidsplasser

– Jeg tror dette er det beste omstillingsprosjektet for Andøya akkurat nå, sier konsernsjef Odd Roger Enoksen.

Andøya Space Center (ASC) har arbeidet med planene om å skyte opp små satellitter i langt tid. Dersom planene om å legge ned Andøya flystasjon gjennomføres vil 20 prosent av de sysselsatte i kommunen miste jobben. Det vil tilsi 650–700 arbeidsplasser som blir indirekte eller direkte berørt. Forsvinner forsvaret kan folketallet stupe og infrastrukturen bli dårligere,

POSITIV: Odd Roger Enoksen håper forslaget blir tatt godt imot av statsrådene under dagens besøk på Andøya Space Center. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Enoksen håper at et nytt prosjekt på ASC vil gi mulighet for flere arbeidsplasser i fremtiden.

– Et av de prosjektene vi har jobbet med i syv-åtte år er muligheten til å skyte opp små satellitter fra Andøya. Nå er vi nærmere enn noen gang til å få realisert dette, sier Enoksen.

Spent på statsrådsbesøk

I dag kommer kommunalminister Jan Tore Sanner og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Andøya. Dette er de første statsrådene fra Høyre og de første fra ledelsen i Høyre som kommer til Andøy, etter at vedtaket om flystasjonen ble gjort.

– Lykkes vi med de planene vi har er det snakk om 200–300 nye arbeidsplasser. Nå er vi nærmere enn noen gang og håper på å få Staten med på denne investeringen, sier Enoksen.

Håper på positive signaler

Jan Tore Sanner (t.v.), Bent Høie og Torbjørn Røe Isaksen ved en tidligere anledning. I dag kommer Sanner og Røe Isaksen på besøk til Andøya. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er en stor investering som vil koste opp mot en milliard kroner, men det er allikevel et godt og lønnsomt prosjekt som vil gi mange arbeidsplasser, sier han.

– Har du fått noen signaler som tyder på at regjeringa vil være med på dette?

– Nei, men det håper jeg dagens møter vil gi. Jeg har ingen forhåpninger om at finansieringa skal være på plass, men at vi håper på noen positive signaler, utdyper Enoksen.

FORSKNINGSRAKETTER: Det skytes opp forskningsraketter på Andøya Space Center. Nå håper de på å kunne skyte opp mindre satellitter. Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

Hvorfor satellitter?

Satsingen på små satellitter er gjennomtenkt skal vi tro Enoksen selv. Markedet er vekslende, satellittene bygges stadig mindre og billigere.

– Det finnes ingen plasser i Europa hvor det skytes opp satellitter i dag, Andøya er et av få steder som egner seg til dette, avslutter han.

Nå gjenstår det å se om omstillingen blir tatt godt imot under dagens statsrådsbesøk på Andøya.