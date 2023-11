Enebolig i Steigen overtent: – Alle beboere er gjort rede for

Politiet melder at en enebolig i Leinesfjord i Steigen er overtent. Det er mye røyk i området. De to beboere i boligen gjort rede for. Begge er sendt til legevakten for en sjekk.

– Det fremstår ikke som at de er skadet. Brannvesenet har fått fjernet alle tre bilene ved huset. Vi avventer elektriker for å koble ut strøm, melder Nordland politidistrikt.