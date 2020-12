– Dette var deilig. Det var velfortjent, sa supporter Morten Pank etter seieren. Supporterklubben ga det de hadde av stemme under søndagens kamp i Nordkraft arena.

For det så lenge ut til at det heller ikke denne helga skulle bli seier til ørnene fra Narvik. Da første målet ble satt i nettet av Tim Robin Johnsgård under andre periode, var det ikke lenge etter utlignet av Endre Medby i Frisk Asker.

Men hellet snudde for ørnene da Konsta Mâkinen scoret i spillforlengelsen.

Tøff høst

Det ble et drønn av jubel i Nordkraft arena da seieren endelig var et faktum. For det har vært tøft for narviklaget i høst.

De har slitt med å score mål, og søndagens seier er bare den andre så langt i Eliteserien.

Ishockeylaget som høstet mye skryt i fjorårets sesong, har ikke vist seg fra samme side så langt i Fjordkraft-ligaen. I høst gikk laget på isen med 15 nye spillere og ny trener.

FORNØYD: Kaptein Casper Santanen er fornøyd med helgas kamper. Han er ikke i tvil om at laget vil klatre på tabellen. Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Ny selvtillit

– Det føles veldig bra. Vi har hatt en veldig tung periode, og vi har spilt ganske dårlig, sier kaptein Casper Santanen.

Kapteinen forteller at det var en annen stemning og en ny selvtillit hos guttene allerede før helga. Han tror de høstet selvtillit etter å ha jobbet hardt på isen før helgas kamper.

– Jeg så det allerede torsdag og fredag, det var et godt fokus i alle spillerne. Vi er konsentrerte og vi jobber steinhardt.

POSITIV: Trener for ørnene Mikal Kvamstrôm har hatt en utfordring med 15 nye spillere. Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Skal oppover på tabellen

Santanen er ikke i tvil, de vil klatre oppover på tabellen. Men det krever innsats, foreløpig ligger Narvik på siste plass med fem poeng etter 18 kamper. Manglerud Star som ligger like over kvalikplass, har 16 poeng etter 14 kamper.

– Absolutt skal vi opp på tabellen. Nå gjelder det å ikke tenke, men fortsette å jobbe.

Trener Mikal Kvamstrôm er fornøyd med laget etter søndagens kamp. Han forteller at de jobber hardt i og med laget for å snu trenden de har opplevd så langt i sesongen.

– Det kjennes bra, de siste to kampene har vært tunge og vi slapp inn mye mål. Det er herlig å komme tilbake, møte serielederen å ta med seg to poeng i dag. Det kjennes veldig bra, sier Kvamstrôm til NRK etter kampen.