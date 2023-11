– Det er dette vi har venta på i fleire år. Eg har ikkje nokre ord for å skildre kor godt det er å kome heim.

Det seier Ahmad Charafeddine etter å ha landa på Leknes Lufthamn torsdag kveld.

Der vart han møtt av vener og familie som tok han i mot.

– Hjartet mitt banka veldig fort. Det er så lenge sidan eg har sett pappa. Eg har gleda meg i heile dag, eg fekk ikkje til å sove i går, seier eldstedotter Selma Amin (17).

Dette er første gang Charafeddine er i Lofoten sidan han vart utvist frå Noreg i april 2019.

Han vart utvist med innreiseforbod på fem år for å ha loge om identiteten sin då han søkte om asyl. Då hadde han budd i Noreg i 22 år og jobba som lærar i Lofoten.

Selma Amin og søstrene møtte opp saman med masse familievenner då pappa Ahmad landa på Leknes Lufthamn. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det gjekk hardt ut over kona og dei fire døtrene hans. Spesielt eldstedotter Selma har vore tydeleg på kor vanskeleg det har vore å ikkje ha faren til stades.

– Vi har ikkje hatt begge foreldra våre, som vi har rett på. Dei tek barndommen frå oss, har ho sagt til NRK tidlegare.

Men i slutten av oktober kom endeleg nyheita om at han fekk oppheva innreiseforbodet tidlegare enn planlagt.

– Vi har venta på denne dagen her i fire år og åtte månadar, seier Selma.

Oppheva forbodet tidlegare enn planlagt

UDI oppheva innreiseforbodet eit halvt år tidlegare enn planlagt på grunn av barnets beste.

– Bakgrunnen for vedtaket om oppheving av innreiseforbodet, er nye omstende som har oppstått i tida etter vedtaket om utvising. UDI har lagt vekt på nye omstende knytt til Ahmad Charafeddine sin familie, skreiv UDI i ein e-post til NRK tidlegare.

Dette temaet har vore sentralt i saka tidlegare.

For det at Charafeddine ikkje har fått sett døtrene sine fysisk på snart fem år kan vere brot på menneskerettskonvensjonen. Det har Norsk organisasjon for asylsøkjarar (NOAS) tidlegare sagt til NRK.

Her er Ahmed Charafeddine saman med dei fire døtrene sine på Leknes i Lofoten før han vart send ut av landet. Foto: Privat

I 2022 kom også ein rapport som såg på korleis utvisingssaker råkar barn. Rapporten foreslo mellom anna at foreldre som hovudregel ikkje bør utvisast dersom det ikkje er ei reell moglegheit for familien å halde fram familielivet i eit anna land.

Kampen er ikkje over

– Det er umogleg å forklare kor glad eg vart då eg fekk vite at eg fekk kome heim. Vi er veldig glad for å vere samla att som ein familie. Det har kosta oss veldig mykje, seier Charafeddine.

Men sjølv om innreiseforbodet er oppheva, er ikkje kampen over for Charafeddine enno.

For han er her på besøksvisum, og har difor berre lov å vere i Noreg i 90 dagar.

Planen og håpet er no å få innvilga familiegjenforeining.

Ahmad Charafeddine vart møtt med familie og vener då han landa i Lofoten. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Den belastninga dette har vore for familien er ubeskriveleg. Difor ønskjer eg at ingen skal hamne i ein slik situasjon.