En tatt av skred ved fylkesgrensen

Et snøskred har blitt utløst på Grytøya ved Harstad i Troms, på grensen til Nordland. Situasjonen er fortsatt uavklart, men en person i et følge på to personer har blitt tatt av skredet, bekrefter HRS til NRK. Helikopter er blitt sendt til stedet.