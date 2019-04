En samlet fiskerinæring er snurt – ble ikke nevnt i Støres tale

Ap-leder Jonas Gahr Støres åpningstale under partiets landsmøte i Oslo torsdag, blir langs kysten kanskje best husket for hva den ikke inneholdt.

Hverken sjømat eller fiskeri ble nevnt med et eneste ord i talen, og da Støre ramset opp seks fremtidsnæringer, var ikke fiskeri en av dem.

Blant dem som har reagert er Sjømat Norge, Norges Fiskarlag, rederorganisasjonen Pelagisk forening og Sjømatbedriftene.

– Vi er først og fremst overraska over at han pekte ut seks framtidsnæringer hvor sjømatnæringa ikke var med. Sjømatnæringa er Norges nest største eksportnæring, og er også utpekt av Stortinget som en framtidig satsingsnæring, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, til NRK.

– En pinlig forglemmelse

Det var Fiskeribladet som først omtalte saken og der sier Mariann Frantsen i rederorganisasjonen Pelagisk forening, følgende:

– At Støre ikke nevner sjømatnæringen som en del av fremtidsnæringene må være en pinlig forglemmelse.

Leder Robert Eriksson for Sjømatbedriftene mener Ap skyter seg selv i foten når de ikke snakker frem sjømatnæringen.

– Når landets største opposisjonsparti, som vil i regjering i 2021, ikke fremsnakker vår næring er det noe riv ruskende galt. Det vitner om at Ap ikke har skjønt hvor viktig næringen er, sier Eriksson til Fiskeribladet.

Også Norges Fiskarlag mente talen hadde sine mangler. Leder Kjell Ingebrigtsen, sier de la merke til at Støre aldri var inne på sjømatnæringa.

– Vi er jo et satsingsområde, og vi har myndighetene med på at sjømatnæringa skal være den store næringa i framtida.

Støre: – Talen handlet om noe annet

Selv sier Støre at talen ikke handlet om hvilke næringer Norge skulle satse på framover, men hvilke områder man kunne gjøre mer klimavennlig.

– Jeg tror det er noen som ikke helt er på lag med Ap som prøver å si at jeg har unnlatt sjømatnæringa. Men det var altså ikke det den talen handlet om. Den handlet om områder man kunne få mer industri og mindre utslipp, sier Støre til NRK.

Påtroppende nestleder Bjørnar Skjæran og partileder Jonas Gahr Støre, her i Narvik i mars. Foto: Kjetil Moe / NRK

– Er og forblir en viktig prioritering

Fiskeripolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, sier hun forstår misforståelsen.

– Det kan godt hende han burde formulert seg litt tydeligere på det. Men la det ikke være noe tvil om at sjømatnæringa, fiskeripolitikk og oppdrett er noe av det viktigste vi skal drive med for framtida.

Cecilie Myrseth, Bjørnar Skjæran og Geir Ove Ystmark, diskuterte talen til Støre fredag. Foto: Pål Hansen / NRK

Myrseth, og påtroppende nestleder i partiet, Bjørnar Skjæran, ble kontaktet av Ystmark fredag, der sistnevnte ønsket en forsikring om at sjømatnæringa skal prioriteres.

– Jonas holdt en tale hvor han snakket om næringer som er veldig i kryss mellom klima og næring, han har ikke sagt at sjømatnæringa ikke er en av de viktigste næringene for Ap, svarer Myrseth.

Ystmark forteller til NRK at hadde gode samtaler med Myrseth og Skjæran.

– Jeg har fått tydelig forsikring fra de to om at sjømat er og forblir en viktig del av Aps satsingsområde. Ut ifra de klare tilbakemeldingene fra dem, så føler jeg meg i dag trygg på at de vil legge til grunn at vi vil ha en positiv vekst i næringa, sier Ystmark.