En person til legevakt

Én person er kjørt til legevakten på Ørnes for sjekk etter at tre biler var innblandet i et trafikkuhell ved Svartistunnelen i Meløy. Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved politiet i Salten sier at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring. Veien er nå ryddet, og det er kolonnekjøring på stedet.