Tips 1: Still opp som sjåfør

Hvis du ikke vil drikke en kveld, ta med deg bilen og still opp som sjåfør for de du skal feste sammen med.

– Hvis noen ikke drikker så tenker jeg bare at det er kjempebra, fordi da har vi noen som kan kjøre oss på byen, sier Julian Audy Johnson og ler.

Tips 2: Jeg er allergisk mot alkohol

Visste du at mange er faktisk allergisk mot alkohol? Dette kan derfor være en god unnskyldning til ikke å drikke.

Det er mulig å ta medisiner for å slippe allergiske reaksjoner, men dette trenger du ikke å opplyse om.

Symptomene kan være kløe og svie, elveblest, pustebesvær og rennende nese.

Det kan til og med gjøre deg ekstra dårlig dagen derpå, skriver Norges astma og allergiforbund.

Tips 3: «Forfalsk» drinkene dine

Det finnes mange drinker som er mulig å lage uten alkohol, en såkalt virgin drink.

De du er på fest sammen med trenger jo ikke å vite hva som faktisk er i drinken din.

Julian Audy Johnson sier at når man er ung er det nok lettere å late som at det du drikker inneholder alkohol, enn å innrømme at du er edru.

Tips 4: Si (eller lat) som at du er gravid

Dersom du sier at du ikke drikker fordi du er gravid, vil de aller fleste godta det og ikke stille spørsmål til hvorfor du ikke drikker.

Hos Blå Kors er det mulig å låne seg en falsk gravidmage. Den kan du bruke som unnskyldning, og kanskje som et lite stikk mot dem som maset på deg tidligere.

Tips 5: Ikke mas på andre

Backe-Hansen ber alle om å reflektere litt mer over hvorfor blir det så mye mas. Er det egentlig så dumt å ikke drikke på fest?

Vær forsiktig så ikke du er en person som selv presser andre til å drikke.

En stor del av kulturen i Norge består av å nyte alkohol, og det kan oppleves som tabu å ikke innta alkohol. Rådgiver Backe-Hansens oppfordring er derfor å ikke bidra til presset eller gjøre det vanskelig for andre å ikke drikke.

– Samfunnet vårt er lagt opp til individualisme, alle skal kunne tenke selv og sine egne valg, men det gjelder tydeligvis ikke når det kommer til alkohol, mener Backe-Hansen.