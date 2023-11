En person omkom etter trafikkulykke ved Trofors på E6

Rundt 23.30 melder politiet i Nordland om at en person er død etter ulykken ved Trofos mandag kveld.

Det var klokken 18.00 at politiet fikk melding om en trafikkulykke på E6 sør for Trofors i Grane kommune.

Politi, helse og brann rykket til ulykken mellom en personbil og et vogntog der en person var fastklemt.

E6 ble stengt i begge retninger, og det ble senere manuell dirigering på stedet.

Like etter klokka 6 tirsdags morgen bekrefter politiet at ulykkesgruppa er ferdig på stedet, og veien er nå åpen for trafikk.

Alvorlig ulykke

Klokken 19:41 sendte de ut en pressemelding hvor de sier at ulykken er å anse som alvorlig.

– Ulykken er en front mot front, der en personbil har møtt en trailer. Ulykken er å anse som alvorlig, sier operasjonsleder Ina Kristin Selfors i Nordland politidistrikt.

I meldingen opplyser hun at det var en person i hvert kjøretøy. Politi og helse jobbet på stedet.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Etterforskning er iverksatt.