En person funnet omkommet etter brann

En person er funnet omkommet etter en brann i et bolighus på Bøstad i Lofoten, melder politiet.

Det var like etter klokka 07.00 lørdag morgen at politiet fikk melding om brannen.

Da nødetatene kom til stedet var huset overtent. På grunn av spredningsfare ble naboer evakuert. De har nå fått flyttet tilbake.

– Det var opplysninger om at en person muligens var inne i huset da det begynte å brenne. Personen var ikke gjort rede for og det ble satt i gang søk i nærområdet for å sjekke om vedkommende kunne ha kommet seg ut, skriver operasjonsleder Ina Kristin Selfors i pressemeldingen.

Krimteknikere fra politiet har vært inne på branntomten og det er gjort funn av en omkommet person.

– Politiet har all grunn til å tro at det er den savnede som er funnet. Den omkommende er en mann i 70 årene. Pårørende er varslet.

Det er for tidlig å si noe om brannårsaken, men politiet har ingen mistanke om at det er en straffbar handling som er årsaken til brannen.