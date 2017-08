Én person er skadet

Én person er skadet i en trafikkulykke hvor to biler har kollidert mellom Grane og Laksfors. To personer er involvert i ulykken. Politi og ambulanse er på vei til stedet, melder politiet på Twitter. E6 er stengt mellom Laksfors og Trofors sør for Mosjøen, opplyser Statens vegvesen.