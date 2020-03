En person er savnet etter brann i enebolig i Herøy

Politiet meldte først om brannen klokken 19.40. Da var beskjeden at enebolig på Herøy var overtent.

Det var lokalt brannvesen som startet slukking, mens politiet var på vei i båt fra Sandnessjøen.

Det jobbes fortsatt på stedet, melder politiet like over klokken 21.00.

– Det har vært en kraftig brann, og det er store materielle skader, sier operasjonsleder Mats Bernhoft.

Politiet i Nordland opplyser at det var et eldre par i 70-årene som var hjemme i boligen da brannen begynte.

– Vi vet at det var to personer i boligen da brannen startet. En person er tatt med til Helgelandssykehuset for behandling etter å ha pustet inn røyk. En person er fremdeles savnet.