En person er pågrepet etter brannene i natt

Ifølge Politiet i Nordland er en mann i 50-årene pågrepet i forbindelse med brannene som var i Hattfjelldal i natt og i dag tidlig. Politiet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og mannen er ikke avhørt enda.

– Veldig pussig

– Det er veldig pussig at to branner bryter ut så nært hverandre på så kort tid, sier operasjonsleder i politiet i Nordland, Fred Leirvik.

Den første boligen sto i full fyr da nødetatene ankom stedet rundt klokken tre i natt. Også boligens garasje var overtent.

– Det er ikke snakk om personskader i de to brannene. Det var ikke folk i husene da brannene brøt ut. Den siste brannen oppstod i en ubebodd enebolig, sier Leirvik og forteller at eieren av det første huset skal ha vært på reise.

Oppdaget ved en tilfeldighet

Det var tilfeldig at brannvesenet oppdaget brannen i den andre boligen.

– Brannvesenet oppdaget brannen i det andre huset da de hadde avsluttet slokningsarbeid ved bolig nummer én.

Brannvesenet driver fortsatt med etterslukking etter brannen i Hattfjelldal. Foto: Rune Stabbforsmo / NRK

Den andre brannen ble meldt klokken 6.42. Brannen oppsto i et ubebodd hus 500 meter fra den første brannen.

– Det er veldig tørt her, men to branner er fortsatt ekstraordinært, mener Leirvik.

Brannene vil etterforskes videre. Det første huset er totalskadd, men garasjen skal være berget.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til at de to brannene brøt ut. Politiet vil etterforske hendelsene bredt i dag, avslutter Leirvik, men avviser ikke at brannene kan ha vært påsatt.

Brannvesenet driver nå etterslukning på den andre boligen.