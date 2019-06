En person alvorlig skadd etter kjedekollisjon i Bodø

Sjøgata i Bodø er stengt etter en trafikkulykke og to personer er sendt til sykehus.

En av disse personene betegnes som alvorlig skadd, melder Nordland politidistrikt.

Det var rundt klokka 11.30 at nødetatene fikk melding om kjedekollisjonen like utenfor NAV-bygget i Bodø.

Ambulanser ved ulykkesstedet i Sjøgata i Bodø, hvor fire kjøretøy er involvert. Foto: Ola Helness / NRK

Skal ha mistet kontrollen

Hele fire biler er involvert i ulykka, som skjedde i en svært trafikert sentrumsgate i Bodø.

Hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent, men øyevitner forteller til NRK at kollisjonen skjedde da en bilfører kjørte inn i en annen bil bakfra. Deretter kom den over i motsatt kjørebane og frontkolliderte med et annet kjøretøy.

Det bekreftes delvis av operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Tom Ove Hammer.

– Det er litt uklart hva som har skjedd så det er for tidlig å konkludere med noe. Trolig er det en bil som har tatt med seg bilen foran. Det har også blitt kjørt inn i en parkert bil, sier Hammer.

Den ene personen som er sendt til sykehus har hittil uavklart skadegrad. Den andre er fremdeles betegnet som alvorlig skadet.

Stengt andre dag på rad

Det er andre dag på rad at Sjøgata stenger i Bodø. Torsdag ble gata stengt da en gassflaske begynte å brenne under mudringsarbeid i 12-tiden. Politiet opprettet sperringer og en sikkerhetsavstand på 1.000 meter. Flere bygg ble også evakuert som følge av hendelsen.

Først ved 17-tiden fikk skarpskyttere fra politiet kontroll over situasjonen etter å ha skutt hull i gassflasken.

