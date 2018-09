Klokken 09.23 fikk politiet i Nordland melding om en alvorlig trafikkulykke i Fjøsdalen tunnel i Nordland.

– Meldingen dreier seg om en buss og en personbil, hvorav en person sitter fastklemt i personbilen, sier operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt til NRK.

Politi, brann og ambulanse rykker ut, og i tillegg blir et Sea King-helikopter sendt ut for å bistå.

Veien og tunnelen er stengt i begge retninger, og ifølge Bernhoft vil det forbli slik en god stund fremover.

Klokken 13.30 sier kommunikasjonssjef Børre Arntzen ved Nordlandssykehuset at den skadde mannen fraktes til Universitetssykehuset Nord-Norge for videre undersøkelser.

– Det ble gjort innledende undersøkelser på sykehuset i Gravdal, og han fraktes i dette øyeblikk til UNN i Tromsø, der de tar over saken, sier Arntzen.

Skåret ut av bilen

Kollisjonen førte til omfattende skader på personbilen, og brannvesenet måtte derfor hjelpe til med å få ut føreren.

– Han satt fastklemt, og er hardt skadet, sier Bernhoft.

Det jobbes fremdeles med vedkommende, og politiet har ikke fått beskjed om hvor personen fraktes.

Det er ikke meldt om personskader i bussen.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er nå på vei til stedet, og vil bistå i forbindelse med undersøkelser av veien. Deretter vil kjøretøyene bli fjernet, og fraktet inn til tekniske undersøkelser, opplyser politiet.

Tar vare på bussjåføren

Daglig leder i Boreal Buss AS, Martin Reberg, bekrefter overfor Avisa Nordland at det var en buss fra deres selskap som var involvert i ulykken.

– Vi tar vare på sjåføren vår og passasjer. Vi samarbeider med politiet, det er de som håndterer saken nå, sier Reberg til avisa.

Videre melder selskapet i en pressemelding at passasjeren har blitt sjekket i ambulanse, og at transport hjem er ordnet. Bussjåføren blir tatt vare på av et kriseteam.