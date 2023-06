En høyspentledning førte til røykutvikling på Sortland

En høyspentledning som røk var grunnen til røykutviklinga i Sortland i natt, sier Vestall nettleieselskap.

Vestall opplyser til NRK at det aktuelle rommet er bygget av betong, og at det dermed ikke var fare for brann.

En god del kunder i selskapet mista strømmen.

Klokken 07 i morges fikk de 11 siste kundene strømmen tilbake via et aggregat. Selskapet sier kundene vil bli kobla tilbake på nettet så fort kabelen er fiksa.

–I verste fall kan dette ta et par dager, sier Torbjørn Åsbakk daglig leder for Vestall AS.