En eller to personer tatt av snøskred i Lofoten

SISTE: Alle fire i turfølget er nå gjort rede for. Trolig må en ha medisinsk behandling.

Luftambulanse og redningshelikopter er på vei til Olderfjorden i Lofoten etter et snøskred.

Ifølge Hovedredningssentralen er en eller to personer tatt av snøskredet.

– Totalt var det fire personer turfølget, en eller to personer ble tatt av skredet, men alle er nå gjort rede for. Trolig må en ha medisinsk behandling, melder Hovedredningssentralen på Twitter.

Til Lofotposten sier redningsleder Tor Erik Torkildsen at turfølget besto av utlendinger, og at det derfor har vært noen språkproblemer, som gjør at omstendighetene har vært litt uklare.

Ifølge VG har skredet gått ved Olderfjorden.

Politiet sier at omstendighetene foreløpig er uklare.

Varslingstjenesten Varsom.no advarer om stor snøskredfare i Lofoten onsdag. Det er nysnø og kraftig vind kombinert med vedvarende svake lag som kortvarig fører til stor skredfare når været står på. Folk bes om å unngå alt skredterreng.