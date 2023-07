En container veltet over et fotgjengerfelt i Fauske

Tirsdag ettermiddag falt en container av en trailer i Fauske.

Aina Saksenvik og samboeren hennes, Knut Karlsen, kom kjørende bak traileren på strekningen fra Bodø til Fauske og var vitne.

– Vi la merke til at containeren sto litt på skrå, men så var vi nesten helt fremme på Fauske og tenkte at det går sikkert greit, sier Saksenvik.

– Men i den første rundkjøringen på Fauske så tippet plutselig containeren rett foran oss over fotgjengerfeltet.

– Det var ordentlig ekkelt, for det var jo god vekt på den containeren også for den var full av jernskrap, sier hun.

Hun forteller at sjåføren hadde litt høy fart innover på vei mot Fauske, men om han hadde for høy fart i rundkjøringen vet hun ikke.

Saksenvik sier at det virket som trailersjåføren ikke fikk med seg at containeren datt av med det første, siden vedkommende kjørte litt frem før traileren stanset.

– Vi fikk sjokk. Heldigvis skulle vi til høyre i rundkjøringen, mens traileren skulle rett frem. Hvis ikke hadde vi fått oss en brå stopp, forteller hun.

Uvisst hvordan det har skjedd

Politiet fikk meldingen 13:33. Det sier operasjonsleder Tommy Bech.

– Det er en container som har veltet fra en henger. Det pågår opprydding og politiet er på stedet. Vi dirigerer trafikken forbi og velter på bilberger, sier Bech.

Hittil har politiet kun funnet materielle skader på en lyktestolpe. Operasjonslederen legger til at de vil få full oversikt over det når de har ryddet og gått nøyere over området.

Det er ingen personskader, ifølge politiet.

– Vi har ikke fått avhørt noen enda og vet ikke hvordan dette har skjedd, men vi er på stedet og gjør undersøkelser for å finne årsaken.

Bech sier til slutt at på generelt grunnlag så er det viktig at lasten er forsvarlig sikra, og at man sikrer på riktig måte.