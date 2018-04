Én av ti vil bli lærere: – Det høyeste søkertallet vi har sett

Totalt har 142 000 personer søkt seg til høyere utdanning innen fristen. Det er en økning på 4,7 prosent fra i fjor. Av alle søkerne, vil 13.466 søkere bli lærere.

Med en prosentvis andel på 9,5 prosent av det totale søkertallet er det tett opp mot én av ti søkere som nettopp har valgt lærerutdanning.

– Det høyeste søkertallet vi har sett

Søkingen til lærerutdanningene har aldri vært høyere, ifølge Utdanningsforbundet.

– Det er gledelig at søkningen til alle lærerutdanninger er stor, og at det er fremgang også for grunnskolelærerutdanningene, sier Steffen Handal.

Han sier at søkertallet på nærmere 13.500 er det høyeste de har sett, og han synes det er positivt at økningen gjelder alle delene av lærerutdanningene. Med et økende behov, er de glade for at flere ønsker å bli lærere, og spesielt for elever i småskolen. Nå håper de at kvalifiseringene er på plass hos søkerne.

– Vi må også håpe at disse søkerne er kvalifiserte, og at de velger å fullføre lærerutdanningen, sier han.

Ingri Skarstein er lærerstudent ved Nord universitet i Bodø, hun tror flere har fått øyene opp for yrket og at ettergivelse av studielån har blitt ei gulrot.

– Det tror jeg er ganske viktig. Folk vil inn på boligmarkedet når de er ferdige å studere, så det vil jo ha noe å si.

Les også: Her er årets søkertall til høyere utdanning

Økning i antall søkere til Nord

Universitetet har hatt økning i søkningen til grunnskolelærerutdanningene. I alt 325 søkere har en grunnskolelærerutdanning som sitt førstevalg, sammenlignet med 278 i 2017.

– Det er veldig gledelig at flere søker grunnskolelærerutdanning. Dette er viktig for både regionen og universitetet. Nord universitet viser seg som en stor lærerutdanningsinstitusjon som bidrar til å dekke behovet for lærere fra barnehage til videregående skole både regionalt og nasjonalt, sier prorektor Hanne Solheim Hansen.

En annen av studentene som har valgt å bli lærer, er Pernille Solberg Fredriksen. Hun studerer til å bli lektor i samfunnsfag.

– Det har kanskje blitt mer søkelys hit, det er en veldig fin studentby og ikke like stort som Oslo, sier hun.

Tror nedskriving av lån hjelper på søkertallene

– Dette er utrolig gode nyheter, vi trenger flere dyktige lærere som vil gjøre en av samfunnets viktigste oppgaver, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

Regjeringen har innført masterutdanning for lærere og karakterkrav for å få bli lærer. Kravene til lærernes kompetanse er økt, samtidig som mulighetene til å ta etter- og videreutdanning er styrket og det er lagt til rette for flere karriereveier for lærere.

Totalt har 1.753 flere søkt om plass på lærerutdanning sammenlignet med i fjor.

Nybø tror en viktig årsak til økningen er at hennes parti fikk gjennomslag for ordninger med nedskriving av studielån. Hun tror skjerpede karakterkrav, innføring av masterutdanning og andre av regjeringens tiltak har bidratt til å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv.