Sammen, studentsamskipnaden i Bergen:

Marita Monsen i Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet forteller at de arrangerer jul for studenter som ikke reiser hjem for tredje år på rad.

Hun forteller at det er mange studenter som ikke reiser hjem i jula, spesielt de som kommer fra utlandet. Mange norske studenter reiser faktisk tidligere hjem fordi de har dårlig råd. Hjemme er ting gratis, sier hun.

– Siden pandemien ble det mer organisert. Vi organiserer flere aktiviteter som julegrøt og filmkveld hver dag frem mot nyttårsaften.

Studentskipnaden i Trondheim:

Studentsamskipnaden i Trondheim planlegger et arrangement på julaften på alle tre studiestedene Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Også her skjer dette for tredje år på rad, og i fjor var det 300 påmeldte studenter. Det er spesielt mange internasjonale studenter som ikke reiser hjem, ifølge Gustad Øverli, som er direktør for velferdstjenester i samskipnaden.

– Vi har kalt arrangementet «Nye venner til jul», og går ut på at mindre grupper studenter bli plassert sammen, får gavekort på matbutikk slik at de kan feire sammen. Også alle møteplasser på campus holdes åpne i jula, forteller han.

Arrangementet er et samarbeid mellom studentene og samskipnaden.

Studentsamskipnaden i Oslo:

Nina Langeland i SiO forteller at studentsamskipnaden i Oslo skal arrangere to arrangementer på julaften.

– Det ene er julelunsj på dagtid. Det andre er en julefeiring med andre studenter. Vi gjorde dette i fjor også. Det ble overraskende godt tatt imot.

Samskipnaden trodde først ikke det ikke var så mange studenter som ikke reiste hjem. Men det var det.

– Studentene settes sammen i grupper. Alle gruppene får en kurv og får gavekort på mat og pynt, så de kan lage seg en julefeiring selv i gruppene.