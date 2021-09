– Jeg tror de gir opp. Vi får ikke noe i utkantene. Det er det som skjer.

Turid Bendiksen er oppgitt når NRK møter henne på den lokale butikken på Reine i Lofoten, en av områdene med lavest valgdeltakelse i landet.

Bendiksen tror folk har resignert og at det går utover valgoppslutningen.

– Alt konsentrerer seg om Oslo-gryta og det som skjer der nede, sier hun.

Lav valgoppslutning

Foreløpig ser det ut til at valgoppslutningen ved årets stortingsvalg blir lav.

76,5 prosent med stemmerett har valgt å gå til urnene, viser de foreløpige tallene.

Bare fire ganger tidligere har valgdeltakelsen vært lavere. Da må vi tilbake til 1945, 1993, 2001 og 2009.

Moskenes kommune, hvor Reine er administrasjonssenter, har som tradisjon å befinne seg blant kommunene i landet med lavest oppslutning.

Nå ser det ut til at de ender opp på 66,4 prosent, en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Eskil Nygård skulle helst sett at det ble innført stemmeplikt. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det er for dårlig.

Eskil Nygård er klar i sin tale. Han mener det burde vært stemmeplikt.

– Selv om man ikke vet hva man skal stemme, bør man stemme blankt, sier han.

Lokalet var stengt

Ann-Turid Hjerde var en av dem som bidro til at valgoppslutningen gikk ned.

Hun ville stemme, men møtte stengte dører da hun kom fram til stemmelokalet. For i Moskenes kommune stenger dørene klokka 18, og ikke klokka 21 som hun trodde. Hjerde reagerer på den lave valgdeltakelsen.

Ann-Turid Hjerde kom for sent til valglokalet. Dermed fikk hun ikke stemt ved årets valg. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det syns jeg er ille. Jeg tror det er noe man må jobbe med framover til neste valg.

– Hvorfor er det viktig for deg å bruke stemmeretten?

– Skal man ha noe å si, må man også bidra med å gi en stemme.

Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen (Bygdelista) skulle gjerne hatt mye høyere valgdeltakelse.

– Men vi er avhengig av at folk finner ut hva de skal stemme, og at de vil møte opp å gjøre det.

Reine i Lofoten er kommunesenteret i Moskenes kommune. Kommunen har over år befunnet seg på bunn i valgoppslutning. Foto: John Inge Johansen / NRK

Hun har hørt at mange har hatt problemer med å finne ut hvem de skulle stemme på.

– Det kan gjøre at folk velger å være hjemme, i stedet for å markere ved å stemme blankt.

– Hvorfor stenger dere valglokalet så tidlig?

– Vi har hatt åpent til seks i mange år, og vi har ikke fått tilbakemelding om at det er et uttrykt ønske om å forlenge det.

Ikke overrasket

Jonas Stein er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap hos UiT Norges arktiske universitet. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

Jonas Stein er valgforsker ved UiT Norges arktiske universitet. Han er ikke overrasket over at valgdeltakelsen går nedover.

– Det vi vet fra forskning på valgdeltakelse er at valgdeltakelsen blir høy hvis det er et tett valg og det oppfattes som at mye står på spill. Ved dette valget var det klart veldig lenge at det kom til å bli et regjeringsskifte. Det er ikke usannsynlig at det har demobilisert en del velgere, sier han.

Dårligst valgoppslutning finner vi nord i landet. Heller ikke det kommer som noen stor overraskelse på valgforskeren.

Valgoppslutning Valgdistrikt Fremmøteprosent Finnmark 70.4 % Nordland 72.8 % Østfold 73.2 % Troms 73.7 % Oppland 74.3 % Telemark 74.5 % Buskerud 74.8 % Nord-Trøndelag 75.1 % Aust-Agder 75.6 % Hedmark 76.1 % Vestfold 76.1 % Vest-Agder 76.4 % Landet 76.6 % Møre og Romsdal 76.9 % Akershus 77.7 % Rogaland 78.2 % Oslo 78.3 % Sogn og Fjordane 78.4 % Sør-Trøndelag 78.8 % Hordaland 79.4 %

– Det er et mønster vi kjenner igjen fra forskningen at valgdeltakelsen er lavere i Nord-Norge enn resten av landet.

– Er det noen spesielle årsaker til dette?

– Gapet har vært større før. Men det er klart, man sitter lenger unna makta i Nord-Norge og det er kanskje lett å føle at det ikke angår hverdagen på samme måte.

En annen årsak kan være at velgere med lavere utdanning og inntekt i mindre grad deltar ved valg, enn velgere med høyere utdanning og inntekt.

Forhåndsstemmer

Det har vært rekordmange forhåndsstemmer i år.

Over 1,6 millioner valgte å si sin mening før valgdagen. Det utgjør per nå 56,6 prosent av alle stemmene.

– Forhåndsstemmingen har økt fra valg til valg, og så har vi nok fått en pandemi-effekt som har økt den ytterligere i år. Antallet forhåndsstemmer er rekordhøyt, og noen lurte derfor på om også valgdeltakelsen generelt ville bli høy, sier Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Det viste det seg at den ikke ble.

– Det kan se ut som om den totale effekten av pandemien på valgdeltakelsen er negativ – om noe, sier han.